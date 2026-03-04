#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Финансы

Насколько может снизиться инфляция в Казахстане к концу 2026 года

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Инфляция в стране начала отступать: 11,7% в феврале против 12,2% в январе. Рынок ждет продолжения снижения, но устойчив ли этот тренд и до какого уровня могут опуститься цены к декабрю – выяснял Zakon.kz.

От внешнего шока к внутреннему давлению

Инфляционный цикл, который мы проживаем сейчас, начался не вчера, а в 2022 году. Казахстан столкнулся с мощным внешним ценовым ударом. Это был период, когда обрушилась глобальная и региональная логистика, а мировые цены на продовольствие и сырье резко росли. Тогда инфляция носила во многом импортированный характер. Уже в марте-апреле того года годовая инфляция превысила 12%, летом ускорилась выше 15%, а в сентябре достигла 17,7%. Пик пришелся на ноябрь-декабрь 2022 года – 19,6% в годовом выражении. Это был максимальный уровень за последние годы.

Регулятор отреагировал максимально жестко. Базовая ставка в декабре была доведена до ограничительного уровня в 16,75, что резко удорожило кредиты и начало охлаждать спрос. Это был поворотный момент – государство сделало ставку на сдерживание цен даже ценой замедления экономики.

В 2023 году инфляция оставалась двузначной, но начала постепенно снижаться с высоких уровней начала года. Если в январе 2023 года показатель превышал 20% в годовом выражении, то к декабрю он опустился ниже 10%. Это стало результатом высокой базы сравнения, жесткой денежно-кредитной политики и постепенной стабилизации внешней среды.

2024 год дал первые плоды этой политики. В феврале 2024 года инфляция составляла 9,3%. Экономика постепенно выходила из режима ценовой турбулентности. Казалось, что двузначные показатели остались позади.

Однако 2025 год показал, что ситуация сложнее. По итогам года инфляция вновь ускорилась до 12,3%. Это уже не был чисто внешний шок. Свою роль сыграли тарифные корректировки, фискальная политика, активный внутренний спрос и продовольственный сегмент. Фактически страна вошла во вторую фазу инфляционного цикла – менее драматичную, чем в 2022 году, но все же ощутимую.

Именно поэтому инфляция в начале 2026 года оказалась выше 12%. Январские 12,2% стали продолжением инерции прошлого года.

инфляция в РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:35

Фото: Zakon.kz

Что сегодня толкает цены вверх

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, продовольственные товары в феврале выросли на 12,7% в годовом выражении. Наибольший вклад дали мясо и птица – плюс 20,4%, колбасные изделия – 17,8%, безалкогольные напитки – 18,2%. Продовольственный сегмент остается главным источником давления.

Непродовольственные товары выросли на 11,6%, бензин – на 16,4%.

При этом платные услуги замедлились до 10,8% против 12% месяцем ранее. Это важный сигнал. Именно услуги обычно закрепляют инфляцию через ожидания – когда дорожают сервисы, население начинает воспринимать рост цен как норму. Их замедление означает, что часть перегрева все же уходит.

Месячная инфляция в феврале составила 1,1%. Это все еще высокий темп. Если такой уровень сохранится несколько месяцев подряд, снижение годового показателя будет идти медленно. Если же месячный прирост опустится ниже 1% и закрепится, траектория спуска ускорится.

Внешний фон, который нельзя игнорировать

Национальный банк указывает на сохраняющееся внешнее инфляционное давление. В России инфляция остается существенно выше целевых 4%, а это означает импорт части ценового роста через торговлю и логистику.

Казахстан – не изолированная экономика, и этот канал передачи работает. Мировые цены на продовольствие остаются повышенными. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк придерживаются осторожной политики. Глобальная ликвидность не расширяется. Это означает, что внешняя среда не создает условий для резкого и быстрого снижения инфляции внутри страны.

Что прогнозируют эксперты и международные институты

Согласно февральскому макроэкономическому опросу Национального банка РК, медианный прогноз инфляции на 2026 год составляет 10%. При этом рост ВВП ожидается на уровне 5% после 6,5% в 2025 году. Замедление экономики снижает перегрев спроса, а базовая ставка остается высокой – 18%. Это продолжает сдерживать кредитную экспансию.

Международные оценки более осторожны. Международный валютный фонд в рамках миссии по статье IV исходит из того, что инфляция в 2026 году останется двузначной – около 11-11,5% – с постепенным замедлением в 2027-2028 годах. Ключевой акцент МВФ – необходимость сохранять жесткую денежно-кредитную политику до устойчивого закрепления дезинфляции.

Аналитики Всемирного банка также не ожидают резкого падения показателя. В их обзорах подчеркивается, что инфляция будет снижаться постепенно и останется выше целевого диапазона несколько лет. Основные риски – тарифная политика, структурные ограничения и зависимость от внешнего спроса.

Таким образом, внутренний рынок рассчитывает на 10%, а международные институты допускают более высокий диапазон.

Возможные сценарии на конец 2026 года

Если месячная инфляция стабилизируется ниже 1%, продовольственный импульс ослабнет, а внешняя среда не принесет новых шоков, к декабрю 2026 года показатель может снизиться до 10% или даже до 9,5%. Это базовый и относительно умеренно-оптимистичный сценарий.

Если же продовольственное давление сохранится, а инфляционные ожидания не начнут снижаться, инфляция может закрепиться ближе к показателю в 10,5-11%. Именно такой вариант закладывают международные институты.

Ранее мы рассказали, что в 11 регионах Казахстана инфляция пошла на спад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота
13:56, 02 марта 2026
Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота
Инфляция в Казахстане пошла на спад, но не везде
17:01, 19 февраля 2026
Инфляция в Казахстане пошла на спад, но не везде
Названы главные причины инфляции в Казахстане
11:01, 18 февраля 2026
Названы главные причины инфляции в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
11:18, Сегодня
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
10:52, Сегодня
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
10:27, Сегодня
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
10:19, Сегодня
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: