Насколько может снизиться инфляция в Казахстане к концу 2026 года

Инфляция в стране начала отступать: 11,7% в феврале против 12,2% в январе. Рынок ждет продолжения снижения, но устойчив ли этот тренд и до какого уровня могут опуститься цены к декабрю – выяснял Zakon.kz.

От внешнего шока к внутреннему давлению

Инфляционный цикл, который мы проживаем сейчас, начался не вчера, а в 2022 году. Казахстан столкнулся с мощным внешним ценовым ударом. Это был период, когда обрушилась глобальная и региональная логистика, а мировые цены на продовольствие и сырье резко росли. Тогда инфляция носила во многом импортированный характер. Уже в марте-апреле того года годовая инфляция превысила 12%, летом ускорилась выше 15%, а в сентябре достигла 17,7%. Пик пришелся на ноябрь-декабрь 2022 года – 19,6% в годовом выражении. Это был максимальный уровень за последние годы.

Регулятор отреагировал максимально жестко. Базовая ставка в декабре была доведена до ограничительного уровня в 16,75, что резко удорожило кредиты и начало охлаждать спрос. Это был поворотный момент – государство сделало ставку на сдерживание цен даже ценой замедления экономики.

В 2023 году инфляция оставалась двузначной, но начала постепенно снижаться с высоких уровней начала года. Если в январе 2023 года показатель превышал 20% в годовом выражении, то к декабрю он опустился ниже 10%. Это стало результатом высокой базы сравнения, жесткой денежно-кредитной политики и постепенной стабилизации внешней среды.

2024 год дал первые плоды этой политики. В феврале 2024 года инфляция составляла 9,3%. Экономика постепенно выходила из режима ценовой турбулентности. Казалось, что двузначные показатели остались позади.

Однако 2025 год показал, что ситуация сложнее. По итогам года инфляция вновь ускорилась до 12,3%. Это уже не был чисто внешний шок. Свою роль сыграли тарифные корректировки, фискальная политика, активный внутренний спрос и продовольственный сегмент. Фактически страна вошла во вторую фазу инфляционного цикла – менее драматичную, чем в 2022 году, но все же ощутимую.

Именно поэтому инфляция в начале 2026 года оказалась выше 12%. Январские 12,2% стали продолжением инерции прошлого года.

Фото: Zakon.kz

Что сегодня толкает цены вверх

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, продовольственные товары в феврале выросли на 12,7% в годовом выражении. Наибольший вклад дали мясо и птица – плюс 20,4%, колбасные изделия – 17,8%, безалкогольные напитки – 18,2%. Продовольственный сегмент остается главным источником давления.

Непродовольственные товары выросли на 11,6%, бензин – на 16,4%.

При этом платные услуги замедлились до 10,8% против 12% месяцем ранее. Это важный сигнал. Именно услуги обычно закрепляют инфляцию через ожидания – когда дорожают сервисы, население начинает воспринимать рост цен как норму. Их замедление означает, что часть перегрева все же уходит.

Месячная инфляция в феврале составила 1,1%. Это все еще высокий темп. Если такой уровень сохранится несколько месяцев подряд, снижение годового показателя будет идти медленно. Если же месячный прирост опустится ниже 1% и закрепится, траектория спуска ускорится.

Внешний фон, который нельзя игнорировать

Национальный банк указывает на сохраняющееся внешнее инфляционное давление. В России инфляция остается существенно выше целевых 4%, а это означает импорт части ценового роста через торговлю и логистику.

Казахстан – не изолированная экономика, и этот канал передачи работает. Мировые цены на продовольствие остаются повышенными. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк придерживаются осторожной политики. Глобальная ликвидность не расширяется. Это означает, что внешняя среда не создает условий для резкого и быстрого снижения инфляции внутри страны.

Что прогнозируют эксперты и международные институты

Согласно февральскому макроэкономическому опросу Национального банка РК, медианный прогноз инфляции на 2026 год составляет 10%. При этом рост ВВП ожидается на уровне 5% после 6,5% в 2025 году. Замедление экономики снижает перегрев спроса, а базовая ставка остается высокой – 18%. Это продолжает сдерживать кредитную экспансию.

Международные оценки более осторожны. Международный валютный фонд в рамках миссии по статье IV исходит из того, что инфляция в 2026 году останется двузначной – около 11-11,5% – с постепенным замедлением в 2027-2028 годах. Ключевой акцент МВФ – необходимость сохранять жесткую денежно-кредитную политику до устойчивого закрепления дезинфляции.

Аналитики Всемирного банка также не ожидают резкого падения показателя. В их обзорах подчеркивается, что инфляция будет снижаться постепенно и останется выше целевого диапазона несколько лет. Основные риски – тарифная политика, структурные ограничения и зависимость от внешнего спроса.

Таким образом, внутренний рынок рассчитывает на 10%, а международные институты допускают более высокий диапазон.

Возможные сценарии на конец 2026 года

Если месячная инфляция стабилизируется ниже 1%, продовольственный импульс ослабнет, а внешняя среда не принесет новых шоков, к декабрю 2026 года показатель может снизиться до 10% или даже до 9,5%. Это базовый и относительно умеренно-оптимистичный сценарий.

Если же продовольственное давление сохранится, а инфляционные ожидания не начнут снижаться, инфляция может закрепиться ближе к показателю в 10,5-11%. Именно такой вариант закладывают международные институты.

