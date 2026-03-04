Заработок больше, чем у менеджера в офисе: топ самых оплачиваемых технических профессий в Казахстане

Инженеры и другие специалисты промышленного сектора в стране нередко зарабатывают больше офисных сотрудников. Какие технические профессии сегодня приносят самый высокий доход и почему спрос на таких работников растет, выяснял Zakon.kz.

Где технари зарабатывают больше всего

Статистика показывает, что наиболее высокие зарплаты сосредоточены именно в индустриальных секторах экономики.

Так, в горнодобывающей промышленности средняя зарплата достигла 930 000 тенге тенге и выше – это почти в два раза больше среднего уровня по экономике. Высокие доходы также фиксируются в финансовом секторе – от 900 00 тенге и в сфере информации и связи – от 830 000 тенге.

При этом промышленность, где занято большое количество инженеров и технических специалистов, также остается одной из наиболее высокооплачиваемых отраслей. Средняя зарплата здесь составляет 617 718 тенге. В транспортной и логистической сфере она достигает 598 421 тенге, а в строительстве – 495 778 тенге.

Таким образом, именно индустриальные отрасли, где работают инженеры и квалифицированные рабочие, стабильно входят в число лидеров по уровню доходов.

Миллионные зарплаты получают единицы

В то же время действительно очень высокие доходы остаются редкостью. В 2025 году более 3 млн тенге в месяц получали около 11,8 тыс. наемных работников – это всего 0,4% всех занятых.

По данным БНС АСПиР РК, которые проанализировал Ranking.kz, чаще всего такие зарплаты встречались в финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Среди конкретных профессий в числе самых высокооплачиваемых оказались горные инженеры, аудиторы, бизнес-консультанты и различные аналитики – в том числе специалисты по логистике, финансам, маркетингу и рекрутингу.

При этом абсолютным лидером по уровню зарплаты в 2025 году стал горный инженер в добывающей промышленности – более 12 млн тенге в месяц.

Далее следовали руководитель строительной организации (около 11,5 млн тенге) и генеральный директор логистической компании (примерно 10,4 млн тенге).

Почему технические профессии дорожают

Рост зарплат в технических профессиях связан прежде всего со структурой экономики. Казахстан остается индустриальной страной, где ключевую роль играют добывающий сектор, промышленность, строительство и транспорт. Именно эти отрасли формируют основной спрос на инженеров и квалифицированных рабочих.

Дополнительным фактором становится дефицит кадров. В результате расширения производств на предприятиях сформировался устойчивый спрос на инженеров, сварщиков, монтажников и других технических специалистов.

Еще один фактор – крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Развитие нефтегазовых месторождений, модернизация предприятий и строительство новых объектов требуют специалистов высокой квалификации. Именно поэтому работодатели готовы платить опытным технарям зарплаты, сопоставимые или даже превышающие доходы офисных сотрудников.

Фото: Zakon.kz

Каким техническим специалистам платят больше всего

Среди инженерных специальностей высокие зарплатные предложения получают буровые инженеры – в среднем около 850 тыс. тенге в месяц. Немного меньше работодатели готовы платить заместителям начальников участков на производстве – примерно 691 тыс. тенге. Горные инженеры могут рассчитывать на предложения около 640 тыс. тенге.

Не менее высокие доходы получают и квалифицированные рабочие. Например, сварщики высокого разряда, работающие с аргонной сваркой или по технологии TIG, могут зарабатывать от 1,2 до 1,5 млн тенге в месяц, особенно на крупных промышленных или нефтегазовых проектах. Сварщики-универсалы получают примерно от 910 тыс. до 1,2 млн тенге, а цеховые аргонщики – от 800 тыс. до 1 млн тенге.

Высокие доходы также характерны для некоторых монтажных и сервисных специальностей. Промышленным слесарям предлагают около 800 – 900 тыс. тенге, а на вахтовых проектах зарплата может достигать 1 млн тенге. Сантехники-монтажники с опытом работы и необходимыми допусками способны зарабатывать до 1,5 млн тенге в месяц, тогда как на вахте их доход обычно составляет 700 – 800 тыс. тенге.

Среди инженерных профессий также востребованы специалисты по промышленному проектированию – инженеры-проектировщики. Работодатели предлагают таким специалистам примерно от 600 тыс. до 900 тыс. тенге в месяц.

