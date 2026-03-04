Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 марта

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 марта 2026 года (на 11:16).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,09 тенге, евро – 577,34 тенге, рубля – 6,41 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 495,9 тенге, продажи – 502,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 578 тенге, продажи – 588,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 498,9 тенге, продажи – 501,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 580,6 тенге, продажи – 586,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 499,4 тенге, продажи – 501,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 579,7 тенге, продажи – 585,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,46. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

