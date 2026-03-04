Весна-2026: опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков

Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана ("Казгидромет") сегодня, 4 марта 2026 года, опубликовала основной прогноз паводковой ситуации на весну 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Весна-2026: каким областям стоит готовиться к паводкам?

РГП "Казгидромет" относит ряд регионов Казахстана к зоне повышенного риска весеннего половодья в текущем году.

Согласно основному гидрологическому прогнозу, повышенная вероятность подтоплений ожидается в 5 регионах РК: Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай.

В Акмолинской области риски связаны с возможным превышением критических уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай и Селеты. Наиболее высокий риск прогнозируется в Астраханском, Буландынском, Аршалынском, Целиноградском, Атбасарском, Ерейментауском районах и городе Косшы.

В Карагандинской области повышенное внимание уделяется бассейнам рек Нура и Шерубайнура. Высокий риск развития паводковой ситуации отмечается в Бухар-Жырауском, Нуринском и Актогайском районах.

В Северо-Казахстанской области особый контроль установлен на участках, расположенных ниже Сергеевского водохранилища. К зонам высокого риска отнесены районы им. Г. Мусрепова, Шал акына, Есильский, Кызылжарский и город Петропавловск.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай риск обусловлен повышенным осенним увлажнением почвы, значительной глубиной ее промерзания и увеличенными объемами снегонакопления:

В ВКО к территориям высокого риска отнесены районы Алтай, Глубокое, Зайсан, Тарбагатай, Самар, Улан и Улкен Нарын.

В области Абай высокий риск прогнозируется в районах Аксуат, Аягоз, Бескарагай, Бородулиха, Жарма и Кокпекты.

Весенние паводки: что говорит "Казгидромет"?

РГП "Казгидромет" относит ряд регионов Казахстана к зоне среднего риска прохождения весеннего половодья в 2026 году.

Согласно основным гидрологическим прогнозам, средний уровень паводковой опасности ожидается на территории 4 регионов: Костанайской, Павлодарской, Алматинской и Актюбинской областей.

На большей части территории Костанайской области осеннее увлажнение почвы ниже нормы, при этом в отдельных районах отмечается превышение средних значений. Глубина промерзания почвы достигает 140 см, в большинстве районов она превышает показатели прошлого года. Снегонакопление в северных и центральных районах выше нормы, в южной части – ниже климатических значений. В бассейне реки Тобыл в период интенсивного снеготаяния возможен повышенный приток талых вод к Верхнетобольскому и Каратомарскому водохранилищам. Средний уровень риска прогнозируется для большинства районов области, при этом на отдельных участках сохраняется повышенная вероятность локальных подтоплений.

Осеннее увлажнение на большей части территории Павлодарской области выше нормы, глубина промерзания почвы достигает 153 см, а в отдельных районах – свыше 200 см, что значительно превышает прошлогодние показатели. Снегонакопление по всей территории области превышает норму на 27-106%. В период паводка возможны значительные объемы талых вод, а также влияние режимов работы Шульбинского и Селетинского водохранилищ. При неблагоприятном сочетании факторов не исключается образование ледовых заторов на реке Ертис и повышение уровней воды до опасных отметок. Средний риск прогнозируется для ряда районов и города Аксу.

На большей части территории Алматинской области осеннее увлажнение ниже нормы. В связи с повышением температурного фона в феврале в южных районах произошло полное оттаивание почвы, на остальной территории глубина промерзания уменьшилась и варьируется от 1 до 76 см. Снегонакопление распределено неравномерно: в горных районах показатели выше нормы, на северо-западе – ниже климатических значений. В случае резкого потепления и сильных дождей в марте по горным рекам возможно формирование высоких тало-дождевых паводков. К зоне среднего риска отнесены Алматы и ряд прилегающих районов.

Осеннее увлажнение на большей части территории Актюбинской области ниже нормы. Глубина промерзания почвы варьируется от 24 до 150 см, при этом в центральных и северных районах она превышает показатели прошлого года. Снегонакопление распределено неравномерно и преимущественно ниже нормы. С учетом особенностей почвенного покрова в период снеготаяния возможно формирование поверхностного стока и локальных подтоплений в пониженных участках рельефа. Средний риск прогнозируется для большинства районов области и Актобе

Вместе с тем, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", к зоне среднего риска прохождения весеннего половодья в текущем году отнесены еще четыре региона: области Жетысу и Улытау, а также Западно-Казахстанская и Туркестанская области.

В области Жетысу показатели осеннего увлажнения в целом распределены неравномерно, при этом на большей части территории глубина промерзания почвы ниже прошлогодних значений. Снегонакопление преимущественно ниже нормы, однако по сравнению с прошлым годом в большинстве районов отмечается его увеличение. К районам со средним риском отнесены Сарканский, Коксуский районы и город Талдыкорган.

В Туркестанской области осеннее увлажнение почвы в большинстве районов ниже нормы, при этом по состоянию на начало марта промерзание почвы не наблюдается. Снегонакопление распределено неравномерно, в ряде районов превышает норму. В случае повышения температурного фона и интенсивных дождевых осадков в горных районах возможно формирование высоких тало-дождевых паводков. К территориям среднего риска отнесены Толебийский, Сауранский, Байдибекский, Сайрамский, Тюлькубасский, Ордабасинский, Арысский, Отырарский, Казыгуртский и Келесский районы.

В области Улытау осеннее увлажнение почвы на большей части территории ниже нормы. Глубина промерзания почвы варьируется в пределах 10-92 см и в среднем превышает прошлогодние показатели. Снегонакопление распределено неравномерно, преимущественно около и ниже нормы. Согласно расчетным данным, средний риск прогнозируется в Улытауском районе.

В Западно-Казахстанской области увлажнение почвы и снегонакопление имеют значительную территориальную дифференциацию. По притокам реки Жайык ожидается прохождение половодья с близкими к средним показателями подъема уровней воды. К территориям среднего риска отнесены Бурлинский, Казталовский, Жангалинский, Шынгырлауский, Каратобинский, Бокейординский, Теректинский, Сырымский, Акжаикский и Жанибекский районы.

Отмечается, что прогноз сформирован на основе анализа многолетних гидрометеорологических наблюдений с учетом ключевых факторов формирования весеннего половодья: осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания, объемов снегонакопления и ожидаемых погодных условий в период снеготаяния.

"Комплексная оценка данных свидетельствует о сохранении вероятности подъема уровней воды на отдельных реках и формирования талых вод, что при неблагоприятном развитии синоптической обстановки может привести к подтоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и объектов инфраструктуры", – следует из прогноза.

В "Казгидромете" добавили, что после вскрытия рек от ледяного покрова будет организовано еженедельное предоставление краткосрочных гидрологических прогнозов для оперативного информирования государственных органов и населения. Прогнозные данные будут уточняться по мере развития синоптической и гидрологической обстановки.

"Дальнейшее развитие паводковой ситуации будет зависеть от фактических температурных условий и количества осадков в марте-апреле", – заключили в РГП.

25 февраля 2026 года вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов сообщил, что в зоне риска паводков находятся четыре региона Казахстана.