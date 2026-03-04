Какие режимы налогообложения выбрали казахстанцы, рассказали в КГД

В Казахстане 1 марта 2026 года завершен переходный период, в течение которого налогоплательщики осуществляли выбор применяемого режима налогообложения, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, большинство субъектов бизнеса сохранили или выбрали специальные налоговые режимы, ориентированные на упрощенные условия ведения деятельности.

Так, более 1,2 млн предпринимателей выбрали специальный налоговый режим на упрощенной декларации, который остается наиболее востребованным режимом среди малого и среднего бизнеса, так как он для них сохранен и модернизирован.

Режим доступен налогоплательщикам с годовым доходом до 600 000 МРП, это примерно 2,6 млрд тенге.

В КГД рассказали о преимуществах режима:

Нет ограничений по численности наемных работников, что способствует легализации занятости.

Единая ставка КПН/ИПН – 4%, при этом маслихаты вправе понижать или повышать ставку до 50%.

Освобождение от НДС.

Представление декларации и уплата налога два раза в год.

Эти условия делают ведение бизнеса более простым, прозрачным и предсказуемым.

Специальный налоговый режим для самозанятых применяют 346 тыс. человек, в том числе новых – 265 тысяч.

Таким образом, считают в КГД, налоговая реформа позволила вывести из "теневой" занятости 265 тыс. физических лиц, которые теперь работают официально.

Данный режим предназначен для граждан с небольшими доходами до 300 МРП в месяц, или около 1,3 млн тенге, а также для лиц, осуществляющих эпизодическую деятельность без наемных работников, включая работу через платформенные сервисы.

В Комитете напомнили, что режим для самозанятых вправе применять граждане РК и кандасы, которые ранее применяли СНР на основе патента или с использованием специального мобильного приложения, не зарегистрированы в качестве ИП, не используют труд наемных работников и осуществляют разрешенные виды деятельности (40 видов деятельности).

Основные преимущества режима в том, что исполнение обязательств для самозанятых максимально упрощено:

Не требуется регистрация в качестве ИП.

Освобождение от ИПН;

Единственное обязательство – уплата социальных платежей в размере 4% от дохода, включая пенсионные, социальные и медицинские взносы.

"Режим для самозанятых позволяет гражданам работать официально, формировать пенсионные накопления и получать социальную защиту", – отметили в КГД.

По их словам, завершение переходного периода позволило сформировать актуальную и прозрачную структуру налогоплательщиков по применяемым режимам налогообложения.