#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Непогода обрушится на Алматы: объявлено штормовое предупреждение

снегопад, железная дорога, поезд, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:14 Фото: pixabay
К жителям и гостям Алматы сегодня, 4 марта 2026 года, с важным предупреждением обратилась пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода, которая обрушится на южную столицу в предстоящий четверг.

"5 марта в Алматы временами ожидаются туман, гололед, ветер юго-восточный 15 метров в секунду. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов 5 марта ожидаются сильный снег, сильный ветер юго-восточный, порывы могут достичь 18-23 метров в секунду, днем временами 28 метров в секунду", – заявили в пресс-службе ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет".

В связи с этим автолюбителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при гололедице.

"Необходимо отложить поход в горы!"Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве добавили, что при сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять машины под деревьями. Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:14
Зима не уступает весне: снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Алматы на 5, 6 и 7 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Страшно, очень страшно": эвакуированные из ОАЭ казахстанцы делятся эмоциями
17:00, Сегодня
"Страшно, очень страшно": эвакуированные из ОАЭ казахстанцы делятся эмоциями
Сильный снег и туман: в Алматы объявлено штормовое предупреждение
12:56, 27 февраля 2026
Сильный снег и туман: в Алматы объявлено штормовое предупреждение
К жителям Алматы обратились с важным предупреждением по погоде
09:19, 16 января 2026
К жителям Алматы обратились с важным предупреждением по погоде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
17:19, Сегодня
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
16:39, Сегодня
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
16:20, Сегодня
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
16:00, Сегодня
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: