Непогода обрушится на Алматы: объявлено штормовое предупреждение

К жителям и гостям Алматы сегодня, 4 марта 2026 года, с важным предупреждением обратилась пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода, которая обрушится на южную столицу в предстоящий четверг.

"5 марта в Алматы временами ожидаются туман, гололед, ветер юго-восточный 15 метров в секунду. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов 5 марта ожидаются сильный снег, сильный ветер юго-восточный, порывы могут достичь 18-23 метров в секунду, днем временами 28 метров в секунду", – заявили в пресс-службе ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет".

В связи с этим автолюбителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при гололедице.

"Необходимо отложить поход в горы!" Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве добавили, что при сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять машины под деревьями. Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Алматы на 5, 6 и 7 марта 2026 года.