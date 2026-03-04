#Референдум-2026
Финансы

Кто платит налоги и соцплатежи при работе по договору ГПХ

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:20 Фото: freepik
Кто уплачивает налоги и социальные платежи при заключении договора ГПХ с самозанятым: само физлицо или налоговый агент, для которого выполнены работы? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, если физлицо применяет специальный налоговый режим для самозанятых, то исполнение налогового обязательства в рамках указанного режима производится в соответствии с разделом 16 Налогового кодекса самостоятельно таким физическим лицом – самозанятым. Но если он работает с использованием интернет-платформы, то платежи осуществляет интернет-платформа, поскольку оператор интернет-платформы является налоговым агентом.

При оказании услуг физлицом – самозанятым юридическому лицу, применяющему общеустановленный режим налогообложения, у юридического лица не возникают обязательства по исчислению и удержанию налога у источника выплаты.

Вместе с тем в КГД пояснили, что в случае невозможности применения (при несоответствии условиям применения режима) физлицом СНР для самозанятых при оказании услуг юрлицу обязанность по исчислению и удержанию ИПН возлагается на налогового агента.

При осуществлении деятельности без использования интернет-платформы обязательства по уплате социальных платежей также подлежат исполнению самозанятым самостоятельно, соответственно, у субъекта бизнеса – получателя услуг – не возникают обязательства по удержанию социальных платежей.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
