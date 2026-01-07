#Казахстан в сравнении
Финансы

Три самых распространенных вопроса о налогах прокомментировали в КГД

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 17:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Комитет государственных доходов МФ РК прокомментировал три самых распространенных вопроса о налогах, сообщает Zakon.kz.

– Хочу продать квартиру в 2026 году, которую приобрел в 2025 году в связи с расширением, реализация будет спустя ровно год, будет ли возникать какое-либо обязательство по налогам?

Ответ: В случае реализации недвижимости, которая приобретена и зарегистрирована в 2025 году и реализуется спустя год и более с даты государственной регистрации, доход от прироста стоимости не возникает, изменения коснулись объектов недвижимости, регистрация по которым производится после 1 января 2026 года. Следовательно, при регистрации права собственности, произведенной после 1 января 2026 года, учитывается период владения два года.

– В Постановлении правительства по видам деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, наш ОКЭД отсутствует, означает ли это, что мы сможем работать по упрощенной декларации?

Ответ: Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица – резиденты Республики Казахстан, осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный правительством от 14 ноября 2025 года № 970 перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Таким образом, при отсутствии вашего вида деятельности в вышеуказанном постановлении правительства, а также при соблюдении условий применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации, вы вправе применять данный режим налогообложения.

– Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?

Ответ: Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер МРП: (4325 × 10 000 = 43 250 000 тенге).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 17:31
Соцвыплаты, налоги, налоговые проверки, штрафы: что важно знать казахстанцам в 2026 году

Ранее мы писали о том, когда и какие налоги нужно уплатить в январе 2026 года.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
