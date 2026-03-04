Будут ли банки Казахстана повышать ставки по депозитам

После резкого роста доходности вкладов в 2025 году депозитный рынок Казахстана вошел в "режим паузы". Банки практически перестали менять условия по вкладам, а ставки закрепились на достигнутом уровне, сообщает Zakon.kz.

Выход на плато

Причина этой паузы – неизменность базовой ставки Нацбанка. 23 января 2026 года регулятор сохранил ее на уровне 18%, и этот показатель остается неизменным с октября прошлого года. Именно он задает ориентир для доходности депозитов.

Фактически основной цикл повышения ставок завершился еще в четвертом квартале 2025 года. В феврале 2026 года изменения носили точечный характер и затронули лишь несколько банков. Это следует из мониторинга КФГД.

При этом банки вынуждены балансировать между привлечением вкладов и собственными расходами.

Для ограничения агрессивной политики привлечения депозитов населения банки уплачивают в КФГД взнос за системный риск, размер которого зависит от степени превышения средневзвешенной ставки банка над рыночной ставкой и объема привлечения.

Что происходит с гибкими вкладами

Самый гибкий тип вкладов – несрочные депозиты. Они позволяют свободно пополнять счет и снимать деньги без потери процентов в пределах неснижаемого остатка.

Такие продукты предлагают 18 из 21 банка в системе гарантирования депозитов. Доходность по ним сейчас находится в диапазоне 13-16,9%.

Это ниже базовой ставки, но выше инфляции, которая составляет 12,2%. Другими словами, такие вклады позволяют сохранять покупательную способность денег.

Где банки дают максимум

Более высокую доходность предлагают срочные и сберегательные депозиты. Это вклады с ограничениями на досрочное снятие средств.

Срочный депозит – это вклад на определенный срок. Деньги можно снять раньше, но обычно с потерей части процентов. Максимальная ГЭСВ по таким депозитам достигает 20%, однако номинальные ставки ниже – около 18-18,5%. Причем чаще всего они предлагаются на короткие сроки.

Например, в феврале два крупных банка предлагают ГЭСВ 20% на срок три месяца, а один средний банк повысил ставку по шестимесячному депозиту до 19%.

При этом длинные вклады здесь почти исчезли. На срок более 24 месяцев на рынке фактически осталось одно предложение – со ставкой около 10%.

Сберегательные вклады: проценты на коротких сроках

Самые высокие ставки сохраняются по сберегательным депозитам. Это безотзывные вклады: частично снять деньги нельзя, только полностью закрыть депозит с потерей процентов.

Такие продукты предлагают 14 банков. У 8 банков ставки достигают 20%, а у одного – 20,5% ГЭСВ.

Но и здесь максимальная доходность сосредоточена на коротких сроках – 3-6 месяцев. На длинных сроках доходность заметно ниже. Например, отдельные предложения на 24 месяца дают около 15%.

Новый сегмент депозитов

Отдельная категория – вклады с плавающей ставкой. В отличие от обычных депозитов процент по ним может меняться.

Ставка рассчитывается по формуле: базовая ставка Национального банка или инфляция + фиксированная надбавка банка. Если базовый показатель растет, доходность увеличивается. Если снижается – падает.

Пока такие депозиты предлагают только два средних банка, и в феврале 2026 года изменений в этом сегменте не было.

Почему рынок остановился и что ждать инвестору

С начала 2026 года активность банков в пересмотре ставок резко снизилась. В феврале только два банка изменили ставки по своим депозитам, еще один банк добавил новый вклад в линейку.

Многое будет зависеть от решений Национального банка. Следующее заседание по базовой ставке ожидается 6 марта. Если показатель останется на уровне 18%, рынок вкладов, скорее всего, продолжит находиться в фазе стабильности.

Текущий уровень ставок по депозитам обеспечивает защиту сбережений от инфляции. Доходность многих вкладов превышает рост цен, что означает положительную реальную доходность.

При этом рынок показывает важный сигнал: максимальные ставки сосредоточены на коротких сроках. Это говорит о том, что банки ожидают постепенного снижения стоимости денег в будущем.

Поэтому вкладчики, ориентированные на долгий срок, могут рассмотреть фиксацию текущих ставок уже сейчас – пока рынок не начал их снижать.

