#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Финансы

Будут ли банки Казахстана повышать ставки по депозитам

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:14 Фото: pexels
После резкого роста доходности вкладов в 2025 году депозитный рынок Казахстана вошел в "режим паузы". Банки практически перестали менять условия по вкладам, а ставки закрепились на достигнутом уровне, сообщает Zakon.kz.

Выход на плато

Причина этой паузы – неизменность базовой ставки Нацбанка. 23 января 2026 года регулятор сохранил ее на уровне 18%, и этот показатель остается неизменным с октября прошлого года. Именно он задает ориентир для доходности депозитов.

Фактически основной цикл повышения ставок завершился еще в четвертом квартале 2025 года. В феврале 2026 года изменения носили точечный характер и затронули лишь несколько банков. Это следует из мониторинга КФГД.

При этом банки вынуждены балансировать между привлечением вкладов и собственными расходами.

Для ограничения агрессивной политики привлечения депозитов населения банки уплачивают в КФГД взнос за системный риск, размер которого зависит от степени превышения средневзвешенной ставки банка над рыночной ставкой и объема привлечения.

Что происходит с гибкими вкладами

Самый гибкий тип вкладов – несрочные депозиты. Они позволяют свободно пополнять счет и снимать деньги без потери процентов в пределах неснижаемого остатка.

Такие продукты предлагают 18 из 21 банка в системе гарантирования депозитов. Доходность по ним сейчас находится в диапазоне 13-16,9%.

Это ниже базовой ставки, но выше инфляции, которая составляет 12,2%. Другими словами, такие вклады позволяют сохранять покупательную способность денег.

Где банки дают максимум

Более высокую доходность предлагают срочные и сберегательные депозиты. Это вклады с ограничениями на досрочное снятие средств.

Срочный депозит – это вклад на определенный срок. Деньги можно снять раньше, но обычно с потерей части процентов. Максимальная ГЭСВ по таким депозитам достигает 20%, однако номинальные ставки ниже – около 18-18,5%. Причем чаще всего они предлагаются на короткие сроки.

Например, в феврале два крупных банка предлагают ГЭСВ 20% на срок три месяца, а один средний банк повысил ставку по шестимесячному депозиту до 19%.

При этом длинные вклады здесь почти исчезли. На срок более 24 месяцев на рынке фактически осталось одно предложение – со ставкой около 10%.

Сберегательные вклады: проценты на коротких сроках

Самые высокие ставки сохраняются по сберегательным депозитам. Это безотзывные вклады: частично снять деньги нельзя, только полностью закрыть депозит с потерей процентов.

Такие продукты предлагают 14 банков. У 8 банков ставки достигают 20%, а у одного – 20,5% ГЭСВ.

Но и здесь максимальная доходность сосредоточена на коротких сроках – 3-6 месяцев. На длинных сроках доходность заметно ниже. Например, отдельные предложения на 24 месяца дают около 15%.

Новый сегмент депозитов

Отдельная категория – вклады с плавающей ставкой. В отличие от обычных депозитов процент по ним может меняться.

Ставка рассчитывается по формуле: базовая ставка Национального банка или инфляция + фиксированная надбавка банка. Если базовый показатель растет, доходность увеличивается. Если снижается – падает.

Пока такие депозиты предлагают только два средних банка, и в феврале 2026 года изменений в этом сегменте не было.

Почему рынок остановился и что ждать инвестору

С начала 2026 года активность банков в пересмотре ставок резко снизилась. В феврале только два банка изменили ставки по своим депозитам, еще один банк добавил новый вклад в линейку.

Многое будет зависеть от решений Национального банка. Следующее заседание по базовой ставке ожидается 6 марта. Если показатель останется на уровне 18%, рынок вкладов, скорее всего, продолжит находиться в фазе стабильности.

Текущий уровень ставок по депозитам обеспечивает защиту сбережений от инфляции. Доходность многих вкладов превышает рост цен, что означает положительную реальную доходность.

При этом рынок показывает важный сигнал: максимальные ставки сосредоточены на коротких сроках. Это говорит о том, что банки ожидают постепенного снижения стоимости денег в будущем.

Поэтому вкладчики, ориентированные на долгий срок, могут рассмотреть фиксацию текущих ставок уже сейчас – пока рынок не начал их снижать.

Ранее мы рассказали, почему классическая стратегия сбережений в валюте сегодня не работает в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Вознаграждения по депозитам: банки наращивают проценты
16:50, 09 декабря 2025
Вознаграждения по депозитам: банки наращивают проценты
Выгодно ли хранить деньги в банке: как меняются ставки по депозитам физлиц
15:54, 31 марта 2025
Выгодно ли хранить деньги в банке: как меняются ставки по депозитам физлиц
Как снижение базовой ставки отразится на депозитах казахстанцев
15:25, 23 февраля 2024
Как снижение базовой ставки отразится на депозитах казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
17:19, Сегодня
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
16:39, Сегодня
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
16:20, Сегодня
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
16:00, Сегодня
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: