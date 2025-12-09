Вознаграждения по депозитам: банки наращивают проценты

На фоне повышения Нацбанком базовой ставки до уровня 18,0% банки Казахстана продолжают активный пересмотр вознаграждений. Самый заметный рост ставок наблюдался в сегментах срочных и сберегательных вкладов, где максимальная доходность достигла 20,0% годовых, сообщает Zakon.kz.

Акцент смещается на "длинные деньги"

Мониторинг сайтов банков по состоянию на 4 декабря 2025 года показал, что повышение ставок стало самой активной тенденцией на рынке. Общее изменение ставок вознаграждения:

Несрочные депозиты: повышение ставок у трех банков.

Срочные с правом пополнения: повышение ставок у трех банков.

Сберегательные с правом пополнения: повышение ставок у трех банков и снижение у одного банка.

Сберегательные без права пополнения: повышение ставок у восьми банков.

В отличие от марта-апреля 2025 года, когда основной рост пришелся на несрочные депозиты, сейчас банки готовы предлагать повышенную доходность именно по срочным и сберегательным вкладам. Это объясняется стремлением БВУ обеспечить себя стабильным фондированием и снизить риски, поскольку такие вклады предусматривают ограничения на пополнение и досрочное изъятие средств.

Максимальная доходность по безотзывным вкладам

Наиболее привлекательные условия на рынке сегодня предлагаются по вкладам с жесткими условиями:

Сберегательные депозиты без права пополнения. Максимальная ставка в сегменте достигла 20,0% на сроке 6 месяцев (предлагает один мелкий банк). За месяц ставки в этом сегменте повысили 8 банков.

Максимальная ставка в сегменте достигла 20,0% на сроке 6 месяцев (предлагает один мелкий банк). За месяц ставки в этом сегменте повысили 8 банков. Срочные депозиты с пополнением. Максимальная ставка в этом сегменте также достигла 20,0% на сроке 3 месяца (предлагает один крупный банк). В этом сегменте один крупный банк повысил ставку на 2,0 п.п., убрав из линейки срок 6 месяцев.

В сегменте несрочных депозитов (самый популярный вид вкладов из-за гибкости) максимальная ставка составляет 16,9% (предлагает один мелкий банк), а среднее значение по сегменту – 15,2%.

Усиление конкуренции и реальная доходность

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) информирует: каждый банк самостоятельно определяет размер процентных ставок в рамках внутренней политики. На эти решения влияют изменения базовой ставки, ставки других участников рынка, а также необходимость сохранения баланса между привлечением депозитов и расходами.

Количество банков, предлагающих срочные вклады, увеличилось с 4 в начале года до 7 на сегодняшний день. Более того, в последние месяцы на рынок вышли два новых банка, что подталкивает действующих игроков к расширению продуктовой линейки.

Такая конкуренция дает вкладчикам возможность широкого выбора продуктов с реальной доходностью. Ведь инфляция в Казахстане в ноябре 2025 года составила 12,4%, соотношение текущего уровня инфляции и предлагаемых ставок (18,6-20,0%) продолжает обеспечивать реальную доходность по тенговым вкладам.

Отметим, что 1 декабря был поставлен своеобразный рекорд: доходность банковских вкладов (ГЭСВ) достигла уровня 20% – это самый высокий показатель с декабря 1996 года (16,7%).