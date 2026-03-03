Упущенные деньги: почему классическая стратегия сбережений не работает в Казахстане

Многие казахстанцы годами скупают валюту, не учитывая внутреннюю динамику рынка и реальную покупательную способность тенге. Почему математика сегодня важнее страха девальвации и как заставить накопления расти вопреки инфляции – в материале Zakon.kz.

Феномен "мертвого" доллара

Казахстанский экономист Турар Абди проанализировал типичную финансовую привычку казахстанцев и пришел к неутешительным выводам: те, кто слепо доверял американской валюте, фактически потеряли свои накопления. Поводом для разбора стало письмо подписчика, который в течение трех лет дисциплинированно скупал доллары.

"Человек три года дисциплинированно покупал доллары, складывал их, и сейчас посчитал: средняя цена закупа вышла 477 тенге. Сколько же он реально поднял при курсе 500 тенге за доллар?". Турар Абди

Экономист объясняет: при текущем курсе такая стратегия кажется выигрышной только на первый взгляд. На деле же инвестор столкнулся с ловушкой упущенной выгоды.

Горькая правда: вы проиграли инфляции

Экономист отмечает, что в Казахстане существует "железобетонный миф": единственный способ сохранить деньги – это купить валюту. Однако покупка наличных долларов и их хранение "под матрасом" – это прямой путь к обесцениванию капитала.

"За эти три года инфляция в Казахстане сожрала огромную часть вашей покупательной способности, пока доллары просто лежали мертвым грузом. Не забывайте: у доллара тоже есть инфляция!". Турар Абди

Чтобы наглядно показать масштаб ошибки, экономист сравнил три варианта вложения 5 000 000 тенге в начале 2023 года.

Сценарий 1: наличные доллары. Вы купили валюту по среднему курсу 477 тенге (получилось около 10 482 долларов). Сегодня при курсе 500 тенге ваши накопления превратились в 5 241 000 тенге.

Чистая прибыль за 3 года: около 241 000 тенге (всего 4,8% за все время).

Сценарий 2: депозит в тенге с капитализацией. Вы разместили средства на депозите. С учетом ставок прошлых лет (15% в 2023-м, 14% в 2024-м и 18% в 2025-м) сумма выросла бы до 7 734 000 тенге.

Чистая прибыль за 3 года: 2 734 000 тенге.

Сценарий 3: облигации в тенге. При средней доходности около 20% и реинвестировании купонов капитал составил бы 8 640 000 тенге.

Чистая прибыль за 3 года: 3 640 000 тенге.

"Разница колоссальна: пока одни "спасали" деньги в наличных, другие почти удвоили капитал на консервативных инструментах". Турар Абди

Что делать с деньгами прямо сейчас?

Турар Абди рассчитал прогноз на ближайший год для суммы в 5 000 000 тенге (или 10 000 долларов по текущему курсу).

Долларовый депозит (под 1%) : даже если валюта взлетит до 550 тенге, через год ваша прибыль составит 555 000 тенге.

: даже если валюта взлетит до 550 тенге, через год ваша прибыль составит 555 000 тенге. Депозит в тенге (под 20%): вы получите чистыми 1 000 000 тенге.

вы получите чистыми 1 000 000 тенге. Облигации в тенге (под 22%): прибыль составит 1 100 000 тенге.

Математика простая: обычный тенговый вклад принесет почти в два раза больше, чем валюта, даже при росте курса до 550 тенге.

Чтобы депозит в тенге проиграл, доллар через год должен пробить отметку в 594 тенге, чего не случится даже по самым мрачным прогнозам.

Стратегия "трех корзин"

Экономист советует не поддаваться панике (эффекту FOMO), когда курс начинает расти, и предлагает грамотную структуру портфеля:

Цели до 1 года: хранить в тенге (депозиты 20%, облигации 22 – 23%). Цели от 1 до 5 лет: работающий доллар (валютные облигации 5 – 10% годовых). Цели от 5 лет и более: акции крупных компаний и международные ETF.

Считайте цифры и заставляйте каждый тенге и каждый доллар работать на вас, – резюмирует эксперт.

Ранее мы рассказали, сколько можно заработать на депозите в 2026 году.