Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 марта

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 марта 2026 года (на 11:16).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 499,83 тенге, евро – 581,5 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 492 тенге, продажи – 499 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 570 тенге, продажи – 580 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,20 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 494,2 тенге, продажи – 496,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 568,6 тенге, продажи – 579,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,35 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 494,7 тенге, продажи – 496,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 570,9 тенге, продажи – 580,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,41. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: