Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 марта

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 марта 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 493,36 тенге, евро – 572,84 тенге, рубля – 6,29 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 567,1 тенге, продажи – 577,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 492,8 тенге, продажи – 495,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 572,8 тенге, продажи – 578,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,39 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,2 тенге, продажи – 495,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 571,6 тенге, продажи – 578,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,36. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

