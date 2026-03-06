Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 493,36 тенге, евро – 572,84 тенге, рубля – 6,29 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 567,1 тенге, продажи – 577,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 492,8 тенге, продажи – 495,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 572,8 тенге, продажи – 578,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,39 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,2 тенге, продажи – 495,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 571,6 тенге, продажи – 578,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,36.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.