Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 11:08 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 марта 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 493,36 тенге, евро – 572,84 тенге, рубля – 6,29 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 567,1 тенге, продажи – 577,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 492,8 тенге, продажи – 495,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 572,8 тенге, продажи – 578,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,39 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,2 тенге, продажи – 495,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 571,6 тенге, продажи – 578,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,36.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
