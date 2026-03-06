Установлены границы лесопарковой зоны Астаны

Постановлением правительства РК от 2 марта 2026 года установлены границы лесопарковой зоны города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Общая площадь лесопарковой зоны составляет 15 913,2599 гектара. В нее входит 161 земельный участок в следующих районах:

Есиль;

Байконыр;

Нура;

Cарайшык;

Алматы;

Сарыарка.

Границы лесопарковой зоны города Астаны

Фото: скриншот документа

Постановление вводится в действие с 16 марта 2026 года.