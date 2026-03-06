#Референдум-2026
Право

Установлены границы лесопарковой зоны Астаны

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 11:40 Фото: unsplash
Постановлением правительства РК от 2 марта 2026 года установлены границы лесопарковой зоны города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Общая площадь лесопарковой зоны составляет 15 913,2599 гектара. В нее входит 161 земельный участок в следующих районах:

  • Есиль;
  • Байконыр;
  • Нура;
  • Cарайшык;
  • Алматы;
  • Сарыарка.

Границы лесопарковой зоны города Астаны

Фото: скриншот документа

Постановление вводится в действие с 16 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
