Установлены границы лесопарковой зоны Астаны
Фото: unsplash
Постановлением правительства РК от 2 марта 2026 года установлены границы лесопарковой зоны города Астаны, сообщает Zakon.kz.
Общая площадь лесопарковой зоны составляет 15 913,2599 гектара. В нее входит 161 земельный участок в следующих районах:
- Есиль;
- Байконыр;
- Нура;
- Cарайшык;
- Алматы;
- Сарыарка.
Границы лесопарковой зоны города Астаны
Фото: скриншот документа
Постановление вводится в действие с 16 марта 2026 года.
