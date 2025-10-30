#АЭС в Казахстане
Финансы

И снова картофель: как цена на популярный корнеплод держит инфляцию в Казахстане

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 17:40 Фото: Zakon.kz
Согласно еженедельному мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) средний индекс по всем городам страны составил 100,1%, что говорит о практически нулевом росте цен на социально-значимые товары, сообщает Zakon.kz.

Однако для картофеля показатель достиг 102%, а в отдельных регионах рост оказался куда значительнее, – следует из данных БНС АСПиР РК.

Согласно анализу, наибольший рост цен на картофель зафиксирован:

  • в Астане: +8,6%,
  • в Семее: +7,1%,
  • в Караганде: +4,6%,
  • в Конаеве: +4,9%,
  • в Костанае: +3,6%.

Снижение на продукт отмечено только в Туркестане (−1,2%), в Алматы цены не изменились.

В остальном цены на социально значимые продукты в целом остаются стабильными:

  • Астана, Актобе, Караганда, Усть-Каменогорск, Тараз – ровно 100%,
  • Актау, Кокшетау, Павлодар – 100,3%,
  • Алматы, Шымкент, Атырау, Конаев, Костанай, Кызылорда, Петропавловск – 100,1%
  • Семей, Туркестан — 99,9%.
  • Жезказган, Талдыкорган – 99,8%.

Таким образом, в 70% городов индекс удерживается в пределах 100±0,3%, что говорит о сбалансированной ситуации на рынке и эффективности правительственной политики по сдерживанию инфляции.

Основная масса продуктов первой необходимости также показывает стабильность на уровне 100%.

  • Мука пшеничная первого сорта – 100% по всем регионам, без изменений.
  • Хлеб пшеничный – 100%, лишь в Шымкенте зафиксирован рост до 100,5%.
  • Подсолнечное масло – 100,1% в среднем, повышение отмечено в Актау (+1,2%) и Кокшетау (+0,6%), снижение – в Конаеве (−0,7%).
  • Масло сливочное – 99,9%, с падением в Астане (−1,6%) и ростом в Актау (+1,3%) и Павлодаре (+1,7%).

Мясо и молочные продукты показали на неделе умеренную динамику.

  • Говядина – стабильные 100%, за исключением Петропавловска (99,1%) и Туркестана (100,6%).
  • Мясо куриное – 100,3% в среднем, рост в Актау (+1,7%), Кокшетау (+1%), Усть-Каменогорске (+1,6%).
  • Молоко пастеризованное 2,5% – 100,2%, подорожание в Караганде (+1,7%) и Семее (+1,1%).
  • Кефир 2,5% – 100,7%, рост в Шымкенте (+1,6%), Караганде (+1,9%) и Талдыкоргане (+1,3%).
  • Творог – 100,1%, но небольшой скачок в Кокшетау до 103,6%.

За неделю подешевели некоторые овощи и сахар. Капуста – в среднем 98,4%, репчатый лук – 99,6%, морковь – 99,5%, сахар-песок – 99,6%.

Важно, что за последние семь дней не подорожали яйца 1 категории (100,1%), с небольшим ростом в Актау (+1%), Уральске (+1,4%) и Таразе (+1,1%). Осталась в своей цене и соль – 100,1%.

Если же брать динамику с начала года, то лидером по росту цен остается говядина (+125,8%), морковь (+118,2%) и гречка (+115,8%).

Отметим, что с 16 октября 2025 года в рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в Казахстане вдвое увеличили объемы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей. Кроме того, во все регионы страны организованы прямые поставки удешевленного мяса говядины.

Андрей Зубов
