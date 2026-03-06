#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Конфликт на Ближнем Востоке: глава Нацбанка назвал экономические последствия для Казахстана

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 13:28 Фото: pexels
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке может отразиться на ценах на нефть, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что в достаточно значимой степени и доходы бюджета, и Национального фонда, и экспортная выручка формируются, исходя из цены на нефть.

"Более 50% экспортной выручки и более 30% доходов бюджета и Нацфонда формируются за счет нефти. Поэтому базово, конечно, когда цена на нефть растет, это увеличивает и экономическую активность, то есть с точки зрения вклада нефтегазового сектора в ВВП это увеличивает поступления в Национальный фонд и бюджет", – добавил он.

Однако, по его словам, многое будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться период высоких цен и насколько долго этот военный конфликт будет продолжаться.

"Если высокие цены на нефть – это означает, что больше экспортная выручка, значит, больше предложений валюты на рынке, значит, тенге является более стабильным при прочих равных. Так что мы не видим каких-то предпосылок для ослабления курса тенге и видим его примерно в этих диапазонах на ближайшее время в отсутствие каких-либо шоков", – подчеркнул глава Нацбанка.

Прокомментировал он и вопрос о том, выиграет ли Нацфонд на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

"Конечно, военный конфликт – это всегда очень плохо, но у него есть и экономические последствия. Экономические последствия в виде выросшей цены на нефть для Национального фонда и республиканского бюджета в данном случае положительны", – резюмировал Сулейменов.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в рамках базового сценария прогнозируется, что в первом полугодии цена на нефть марки Brent будет временно выше прошлых предпосылок на фоне сохраняющихся высоких цен, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
