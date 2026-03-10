#Референдум-2026
Общество

Казахстанцам хотят разрешить использовать пенсионные накопления на лечение зубов

ЕНПФ, &quot;Отбасы банк&quot;, Ляззат Ибрагимова, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 12:14 Фото: pixabay
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, могут ли в Казахстане возобновить лечение зубов за счет пенсионных, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер назвала изъятие части пенсионных очень большой и нужной программой.

"Мы сейчас находимся в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Наша задача – сделать эту услугу доступной, сделать ее полностью прозрачной. Обидно, что из-за 10% населения, которое использовало не по целевому (назначению. – Прим. ред.), 90% людей лишились этой функции. Я считаю, что это несправедливо", – пояснила Ибрагимова.

По ее словам, сейчас ведется работа по переводу этой услуги в онлайн.

"Предполагается, что в системе будут находиться и стоматологические клиники, и все клиники, которые будут предоставлять услуги. В онлайн-формате будет оформляться акт выполненных работ, будет интеграция с Минздравом, все будет прозрачно, все будет понятно. И как раз люди докопят до того порога, который сейчас в 2026 году есть. Я думаю, что активно дальше будут пользоваться этой услугой. Сейчас мы находимся внутри "Отбасы банка" в процессе разработки этого портала. До 15 апреля он точно не будет доступен, потому что более приоритетные задачи связаны с очередниками... Поэтому задача по лечению сейчас у нас в плане стоит на III-IV квартал (текущего года. – Прим. ред.)", – указала глава "Отбасы банка".

4 декабря 2025 года приказом министра здравоохранения были внесены изменения и дополнения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Из Правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение исключаются стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории РК (протезирование зубов, имплантация), и офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
