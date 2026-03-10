Курс доллара снизился на торгах 10 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,59 тенге, снизившись на 2,25 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,23 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,67 тенге (+0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 493,4-495,8 тенге, евро – по 567-577,7 тенге, рубли – по 6,24-6,38.
Цены на нефть резко упали примерно на 10% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что по Ирану "ударят в двадцать раз сильнее", если тот попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив.
Так, цена Brent зафиксировалась около $88 за баррель, а американская нефть WTI упала примерно до $85 после роста выше $100 накануне.
Ормузский пролив, через который проходит около 20-30% мировых морских поставок нефти, является ключевым маршрутом для экспорта из стран Персидского залива.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,85 тенге, евро – 571,78 тенге, рубля – 6,25 тенге.
