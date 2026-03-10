#Референдум-2026
Курс доллара снизился на торгах 10 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,59 тенге, снизившись на 2,25 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,23 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,67 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 493,4-495,8 тенге, евро – по 567-577,7 тенге, рубли – по 6,24-6,38.

Цены на нефть резко упали примерно на 10% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что по Ирану "ударят в двадцать раз сильнее", если тот попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив.

Так, цена Brent зафиксировалась около $88 за баррель, а американская нефть WTI упала примерно до $85 после роста выше $100 накануне.

Ормузский пролив, через который проходит около 20-30% мировых морских поставок нефти, является ключевым маршрутом для экспорта из стран Персидского залива.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,85 тенге, евро – 571,78 тенге, рубля – 6,25 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
