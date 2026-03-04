Курс доллара подрос на торгах 4 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,83 тенге, повысившись на 1,31 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,42 тенге (-0,006).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,28 тенге (+0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,8-501,2 тенге, евро – по 579,9-585,4 тенге, рубли – по 6,38-6,50.

Мировые цены на нефть растут на торгах 4 марта.

Так, майские фьючерсы Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросли до 82,66 доллара за баррель – это на 1,55% выше закрытия вторника, когда цена достигла максимума с января 2025 года.

Апрельские фьючерсы WTI на NYMEX прибавили 1,27%, достигнув 75,51 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,09 тенге, евро – 577,34 тенге, рубля – 6,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 марта, можно здесь.