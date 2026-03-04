Курс доллара подрос на торгах 4 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,83 тенге, повысившись на 1,31 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,42 тенге (-0,006).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,28 тенге (+0,14).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,8-501,2 тенге, евро – по 579,9-585,4 тенге, рубли – по 6,38-6,50.
Мировые цены на нефть растут на торгах 4 марта.
Так, майские фьючерсы Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросли до 82,66 доллара за баррель – это на 1,55% выше закрытия вторника, когда цена достигла максимума с января 2025 года.
Апрельские фьючерсы WTI на NYMEX прибавили 1,27%, достигнув 75,51 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,09 тенге, евро – 577,34 тенге, рубля – 6,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 марта, можно здесь.