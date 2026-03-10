Референдум: в 10 странах не будут работать избирательные участки из-за геополитической ситуации

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев 10 марта 2026 года на брифинге в ведомстве сообщил о закрытии 11 избирательных участков референдума из-за нестабильной геополитической ситуации, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, участки не будут работать в 10 странах.

"В связи с обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также с низким уровнем безопасности в Украине и Эфиопии принято решение о приостановлении работы 11 участков в 10 странах – при посольствах Казахстана в Иране, Израиле, Йордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии, а также при Генеральном консульстве Казахстана в Дубае", – сказал Жетыбаев.

Таким образом, во время референдума будет функционировать 71 участок в 54 странах. Общее количество избирателей за рубежом составит 14 230 человек. Планируется участие 336 международных наблюдателей.

