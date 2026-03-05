Курс доллара упал на торгах 5 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,36 тенге, снизился сразу на 6,13 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,26 тенге (-0,16).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,77 тенге (-0,5).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,7-494,6 тенге, евро – по 572,5-578,4 тенге, рубли – по 6,28-6,41.
Мировые цены на нефть растут на торгах 5 марта.
Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 3,43%, до 77,22 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,83 тенге, евро – 581,5 тенге, рубля – 6,42 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 марта, можно здесь.