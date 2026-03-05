#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Финансы

Курс доллара упал на торгах 5 марта

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,36 тенге, снизился сразу на 6,13 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,26 тенге (-0,16).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,77 тенге (-0,5).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,7-494,6 тенге, евро – по 572,5-578,4 тенге, рубли – по 6,28-6,41.

Мировые цены на нефть растут на торгах 5 марта.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 3,43%, до 77,22 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,83 тенге, евро – 581,5 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 марта, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Срочное предупреждение перед 8 Марта: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
16:09, Сегодня
Срочное предупреждение перед 8 Марта: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Курс доллара подрос на торгах 4 марта
15:38, 04 марта 2026
Курс доллара подрос на торгах 4 марта
Доллар подешевел на три тенге на торгах 5 марта
16:17, 05 марта 2025
Доллар подешевел на три тенге на торгах 5 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандально победивший казахстанца узбекский боксёр поедет на "Кубок Будущего"
16:17, Сегодня
Скандально победивший казахстанца узбекский боксёр поедет на "Кубок Будущего"
Стал известен состав дебютанта Лиги Конференций из Казахстана на сезон-2026
16:11, Сегодня
Стал известен состав дебютанта Лиги Конференций из Казахстана на сезон-2026
Реабилитация – это основа тренировочного процесса, а не этап "после травмы"
15:45, Сегодня
Реабилитация – это основа тренировочного процесса, а не этап "после травмы"
"Ордабасы" укрепляет оборону: подробности громких трансферов шымкентского клуба
15:22, Сегодня
"Ордабасы" укрепляет оборону: подробности громких трансферов шымкентского клуба
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: