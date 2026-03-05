Курс доллара упал на торгах 5 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,36 тенге, снизился сразу на 6,13 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,26 тенге (-0,16).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,77 тенге (-0,5).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,7-494,6 тенге, евро – по 572,5-578,4 тенге, рубли – по 6,28-6,41.

Мировые цены на нефть растут на торгах 5 марта.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 3,43%, до 77,22 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,83 тенге, евро – 581,5 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 марта, можно здесь.