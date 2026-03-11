Где в Казахстане дешевле всего снимать жилье

После нескольких лет быстрого роста рынок съемного жилья в стране начал постепенно остывать. В феврале 2026 года стоимость аренды благоустроенного жилья в среднем составила 99,9% к январю, то есть цены практически не изменились, сообщает Zakon.kz.

Более того, в ряде городов за месяц зафиксировано заметное снижение стоимости найма.

В каких городах аренда подросла, в каких – упала

Самое заметное удешевление съемного жилья в феврале, согласно данным БНС АСПиР РК, произошло в Жезказгане. Здесь стоимость найма снизилась примерно на 3,3% по сравнению с январем.

Похожая динамика наблюдается и в других городах. В Кызылорде цены уменьшились примерно на 2,7%, в Костанае – на 2,4%, а в Туркестане – примерно на 2,9%.

Небольшое снижение зафиксировано и в Алматы. В крупнейшем городе страны стоимость аренды сократилась примерно на 1,3% за месяц.

Несмотря на снижение в ряде городов, в некоторых регионах стоимость найма жилья в феврале продолжила увеличиваться. Наиболее заметный рост за месяц зафиксирован в Таразе, где цены увеличились на 5,4%. В Петропавловске рост составил около 5,1%, а в Усть-Каменогорске – около 3,8%.

Как изменилась аренда за год

В среднем по стране стоимость съемного жилья за год увеличилась на 11,7%.

Однако динамика по городам заметно различается. В крупнейших мегаполисах рост оказался относительно умеренным. В Алматы цены увеличились примерно на 10%, в Астане – на 8,5%, а в Шымкенте – на 12,4%.

При этом в некоторых региональных центрах рост оказался значительно более резким. Например, в Петропавловске стоимость аренды за год увеличилась на 47,2%, в Павлодаре – на 37,7%, а в Усть-Каменогорске – на 24,7%.

А если брать динамику за 5 лет, то видно, что стоимость аренды жилья в ряде городов выросла более чем в два раза. Так, в Петропавловске рост составил 228%, в Алматы – 166%, в Семее – 165%, а в Караганде – 161%.

Фото: Zakon.kz

Сколько стоит снять квартиру в разных городах

В феврале 2026 года средняя арендная плата за благоустроенное жилье в Казахстане составила 5 039 тенге за квадратный метр.

Самые высокие цены традиционно наблюдаются в крупнейших городах страны. В Алматы стоимость аренды достигла 5 898 тенге за квадратный метр, что является самым высоким показателем среди городов Казахстана. В Астане средняя цена составила 5 564 тенге, а в Караганде – 4 895 тенге.

Довольно высокий уровень цен также сохраняется в Петропавловске, где аренда в среднем составляет 4 731 тенге за квадратный метр, а также в Шымкенте – 4 303 тенге и Атырау – 4 305 тенге.

В большинстве других региональных центров стоимость аренды остается ниже среднереспубликанского уровня. Например, в Конаеве средняя цена составляет 3 934 тенге за квадратный метр, в Усть-Каменогорске – 3 924 тенге, в Актау – 3 895 тенге, а в Павлодаре – 3 707 тенге.

Наиболее доступные цены на съемное жилье наблюдаются в южных городах. В Таразе аренда в среднем составляет 2 588 тенге за квадратный метр, а в Туркестане – 2 738 тенге. Невысокий уровень цен также сохраняется в Костанае (3 121 тенге) и Кызылорде (3 126 тенге).

Таким образом, разница между городами остается значительной. Если в Алматы стоимость аренды приближается к 6 тысячам тенге за квадратный метр, то в южных городах она почти в два раза ниже.