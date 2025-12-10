#Казахстан в сравнении
Финансы

Аренда квартир в Казахстане за 5 лет подорожала в два с лишним раза

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:10 Фото: freepik
Рынок арендного жилья в Казахстане уже который год создает беспрецедентное давление на бюджеты миллионов казахстанцев. За последний год средняя стоимость найма взлетела почти на 12%. За пять лет индекс цен на съемное жилье составил 206% сообщает Zakon.kz.

Самый острый ценовой разворот, по данным БНС АСПиР РК, зафиксирован между мегаполисами: Астана вплотную приблизилась к Алматы, традиционно самому дорогому городу для арендаторов.

Единственным исключением из республиканского подорожания стал Конаев, где рост цен оказался минимальным (на 1,1% за год), а самой доступной аренда сохраняется в Таразе.

По состоянию на ноябрь 2025 года средняя цена аренды благоустроенного жилья по стране достигла 4 920 тенге за квадратный метр. Годовой рост составил 11,9%, а динамика с декабря 2020 года равна 106,8%.

Ситуация в крупнейших городах такова:

  • Алматы со средней ставкой 5 777 тенге/кв. м остается самым дорогим рынком, однако ее годовой рост сдерживается (7%). Зато с 2020 года аренда здесь подорожала на 155,3%.
  • В Астане со ставкой аренды 5 499 тенге/кв. м годовой рост составил 17,7%. Рост за пять лет – 130%.
  • Караганда (4 638 тенге/кв. м) и Шымкент (4 237 тенге/кв. м) держатся чуть ниже столичного уровня, но также требуют от арендаторов значительно больше средств, чем в среднем по стране. Годовой рост ставки – 11,5% и 9,5%, соответственно. Рост за 5 лет – 135% и 154,8%.

Фото: Zakon.kz

Некоторые областные центры зафиксировали взрывной годовой рост – именно здесь наблюдается максимальная волатильность рынка:

  • Павлодар: годовой рост достиг почти 36,9%, став абсолютным антирекордом по стране.
  • Актобе: цены подскочили на 34,3%.
  • Петропавловск: удорожание составило 25,6%.

Отметим, что еще в 2024 году депутат Мажилиса Парламента предложила законодательно определить предельные цены аренды квартир в Казахстане. Инициатива не прошла.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
