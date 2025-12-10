Аренда квартир в Казахстане за 5 лет подорожала в два с лишним раза
Самый острый ценовой разворот, по данным БНС АСПиР РК, зафиксирован между мегаполисами: Астана вплотную приблизилась к Алматы, традиционно самому дорогому городу для арендаторов.
Единственным исключением из республиканского подорожания стал Конаев, где рост цен оказался минимальным (на 1,1% за год), а самой доступной аренда сохраняется в Таразе.
По состоянию на ноябрь 2025 года средняя цена аренды благоустроенного жилья по стране достигла 4 920 тенге за квадратный метр. Годовой рост составил 11,9%, а динамика с декабря 2020 года равна 106,8%.
Ситуация в крупнейших городах такова:
- Алматы со средней ставкой 5 777 тенге/кв. м остается самым дорогим рынком, однако ее годовой рост сдерживается (7%). Зато с 2020 года аренда здесь подорожала на 155,3%.
- В Астане со ставкой аренды 5 499 тенге/кв. м годовой рост составил 17,7%. Рост за пять лет – 130%.
- Караганда (4 638 тенге/кв. м) и Шымкент (4 237 тенге/кв. м) держатся чуть ниже столичного уровня, но также требуют от арендаторов значительно больше средств, чем в среднем по стране. Годовой рост ставки – 11,5% и 9,5%, соответственно. Рост за 5 лет – 135% и 154,8%.
Некоторые областные центры зафиксировали взрывной годовой рост – именно здесь наблюдается максимальная волатильность рынка:
- Павлодар: годовой рост достиг почти 36,9%, став абсолютным антирекордом по стране.
- Актобе: цены подскочили на 34,3%.
- Петропавловск: удорожание составило 25,6%.
Отметим, что еще в 2024 году депутат Мажилиса Парламента предложила законодательно определить предельные цены аренды квартир в Казахстане. Инициатива не прошла.