Аренда квартир в Казахстане за 5 лет подорожала в два с лишним раза

Рынок арендного жилья в Казахстане уже который год создает беспрецедентное давление на бюджеты миллионов казахстанцев. За последний год средняя стоимость найма взлетела почти на 12%. За пять лет индекс цен на съемное жилье составил 206% сообщает Zakon.kz.

Самый острый ценовой разворот, по данным БНС АСПиР РК, зафиксирован между мегаполисами: Астана вплотную приблизилась к Алматы, традиционно самому дорогому городу для арендаторов.

Единственным исключением из республиканского подорожания стал Конаев, где рост цен оказался минимальным (на 1,1% за год), а самой доступной аренда сохраняется в Таразе.

По состоянию на ноябрь 2025 года средняя цена аренды благоустроенного жилья по стране достигла 4 920 тенге за квадратный метр. Годовой рост составил 11,9%, а динамика с декабря 2020 года равна 106,8%.

Ситуация в крупнейших городах такова:

Алматы со средней ставкой 5 777 тенге/кв. м остается самым дорогим рынком, однако ее годовой рост сдерживается (7%). Зато с 2020 года аренда здесь подорожала на 155,3%.

Фото: Zakon.kz

Некоторые областные центры зафиксировали взрывной годовой рост – именно здесь наблюдается максимальная волатильность рынка:

Павлодар : годовой рост достиг почти 36,9%, став абсолютным антирекордом по стране.

: цены подскочили на 34,3%. Петропавловск: удорожание составило 25,6%.

Отметим, что еще в 2024 году депутат Мажилиса Парламента предложила законодательно определить предельные цены аренды квартир в Казахстане. Инициатива не прошла.