Квартиры стали дешевле: где в Казахстане выгоднее купить жилье

После периода устойчивого роста на рынке вторичного жилья Казахстана зафиксировано первое заметное снижение цен в текущем году. С начала апреля 2025 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке страны опустилась на 0,4%, составив 389,7 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Это общереспубликанская тенденция, однако динамика цен существенно различается в зависимости от региона. В ряде крупных городов отмечено более выраженное снижение:

Актау: -2,2%, до 387,7 тыс. тенге/кв. м

Актобе: -2,0%, до 309,7 тыс. тенге/кв. м

Астана: -2,0%, до 517,8 тыс. тенге/кв. м

Тараз: -1,8%, до 305,2 тыс. тенге/кв. м

Алматы: -1,6%, до 751,0 тыс. тенге/кв. м

В остальных крупных городах снижение цен было менее значительным, не превышая 1%.

Текущее апрельское снижение на 0,4% – это, скорее, локальная коррекция и проявление сезонных факторов, нежели сигнал о начале обвала рынка, полагает специалист по рынку недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"После активного роста в предыдущие месяцы небольшой откат вполне закономерен. Но общая динамика с начала года и за год в целом остается в положительной зоне". Эльвира Сагандыкова

В то же время в некоторых регионах вторичное жилье продолжило дорожать. Умеренный рост стоимости зафиксирован в 9 из 20 крупных городов страны. Наибольший прирост цен в апреле отмечен в Шымкенте, Павлодаре, Караганде, Талдыкоргане и Туркестане – здесь удорожание составило от 1 до 1,3% за месяц.

"Важно видеть, что динамика цен неоднородна. В то время как мегаполисы показывают снижение после "перегретых периодов", в ряде региональных центров мы наблюдаем продолжение умеренного роста". Эльвира Сагандыкова

Несмотря на апрельскую коррекцию, более широкая ретроспектива показывает положительную динамику на рынке вторичного жилья. С начала 2025 года (с января) средняя цена по стране выросла на 3%. В годовом выражении по сравнению с апрелем 2024 года рост составил 6%.

Фото: Zakon.kz

Лидерами по годовому приросту цен являются Актау, Костанай и Уральск, где удорожание составило от 9,6 до 10,5%. В Астане и Алматы годовой рост был более умеренным: +7% и +4,7% соответственно. Наименьшая положительная динамика за последний год наблюдалась в Караганде и Таразе, где цены выросли до 2%.

В целом общая ситуация на рынке вторичного жилья в Казахстане характеризуется относительной стабильностью, а краткосрочные колебания цен укладываются в рамки обычных сезонных трендов, резюмирует специалист.

Ранее мы сообщали, что 50% покупателей, которые интересуются первичной недвижимостью, изначально искали квартиру на вторичном рынке. При этом большинство людей начинают поиск жилья в ценовом диапазоне 20-30 млн тенге, однако на рынке мало объектов в этом сегменте.