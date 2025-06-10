Снимайте жилье сегодня – в Казахстане подешевела аренда квартир
Алматы: самое большое снижение цен
Южная столица Казахстана показала наиболее выраженную динамику в сегменте аренды. В мае плата за съемное жилье опустилась на 3,6% по сравнению с апрелем, что является самым значительным месячным падением с сентября 2023 года. Этот тренд нетипичен для мая: за последнее десятилетие подобное снижение в этот период фиксировалось лишь однажды, в 2016 году, когда цены упали сразу на 13%.
Примечательно, что эта коррекция на рынке аренды Алматы происходит на фоне продолжающегося роста цен на покупку квартир – как новых (+1,9%, девятое подорожание подряд), так и на вторичном рынке (+1,3%, пятое подорожание подряд). Это отчетливо демонстрирует разную динамику ключевых сегментов недвижимости.
Астана: стабильность и приближение по ценам к Алматы
В столице картина иная. Стоимость аренды изменилась минимально, снизившись всего на 0,1% к апрелю. При этом на вторичном рынке жилья Астаны зафиксировано падение цен на 2,6%, что стало самым ощутимым снижением с июля 2023 года, тогда как первичный рынок остался стабильным.
Важный индикатор – средняя стоимость аренды в Астане в мае оказалась всего на 4,6% ниже, чем в Алматы. Такое сближение цен в двух крупнейших городах наблюдалось в последний раз в июле 2022 года. В мае 2025 года средняя стоимость за квадратный метр в Алматы составила 5,2 тыс. тенге, а в Астане – 5 тыс. тенге.
Охлаждение спроса и роль льготных программ
Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает общее охлаждение спроса на рынке жилья, однако подчеркивает, что он по-прежнему удерживается благодаря льготным ипотечным программам.
"В целом рынок демонстрирует признаки усталости: высокая базовая ставка НБК (16,5%), ускоряющаяся инфляция (свыше 11%) и рост издержек начали выдавливать спонтанный спрос. Безусловно, ключевым стабилизатором остаются госпрограммы льготной ипотеки, которые пока удерживают спрос в массовом сегменте. Особенно это касается Алматы, Астаны и Карагандинской области, где и сосредоточена основная доля сделок".Эльдар Шамсутдинов
Экономист Руслан Султанов связывает снижение арендных ставок с комплексом факторов.
"Жилой рынок Казахстана вступает в фазу стабилизации. Снижение арендных ставок может быть связано с сезонным спадом спроса, а также ростом предложения – на фоне активных покупок "под сдачу" в последние два года. Особенно заметна коррекция в Алматы – возможно, из-за перегрева рынка в 2023-2024 годах".Руслан Султанов
Если такой тренд сохранится, рынок может войти в фазу затяжной коррекции. В таких условиях арендаторы получают больше пространства для торга, а продавцам на вторичке придется снижать ожидания, – полагает эксперт.
Где снять квартиру дешевле всего?
Самое ощутимое снижение арендных ставок в мае, по данным БНС АСПиР РК, отмечено в Актобе (27,6%), Семее (22,2%), Кокшетау (21,6%). Эти показатели отражают годовое изменение стоимости аренды и подчеркивают региональную неоднородность трендов, предоставляя арендаторам больше возможностей для выбора.
Что касается конкретных ценовых ориентиров, стоимость аренды однокомнатных квартир значительно варьируется:
- В Алматы цены стартуют от 150 000 тенге (например, вблизи вокзала Алматы-1) и достигают 400 000 тенге в престижных районах, таких как Медеуский.
- В Астане диапазон цен колеблется от 120 000 тенге на юго-востоке до 350 000 тенге в Есильском районе.
- В Шымкенте снять квартиру можно от 70 000 тенге в районе Туран до 250 000 тенге в Аль-Фарабийском районе.
Отметим отдельно, что среднюю цену по Алматы вывести сложно из-за почти трехкратной разницы, обусловленной близостью к метро, инфраструктуре и общему уровню комфорта.
Таким образом, текущая динамика на рынке арендного жилья в Казахстане создает благоприятные условия для потенциальных арендаторов, предоставляя им большую свободу выбора и широкие возможности для торга.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане за месяц количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 7,7%.