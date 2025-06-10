Снимайте жилье сегодня – в Казахстане подешевела аренда квартир

Статистика за май 2025 года фиксирует заметное снижение стоимости аренды жилья в крупных городах Казахстана - данные БНС АСПиР РК свидетельствуют о том, что плата за съемное жилье упала до уровня сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Алматы: самое большое снижение цен

Южная столица Казахстана показала наиболее выраженную динамику в сегменте аренды. В мае плата за съемное жилье опустилась на 3,6% по сравнению с апрелем, что является самым значительным месячным падением с сентября 2023 года. Этот тренд нетипичен для мая: за последнее десятилетие подобное снижение в этот период фиксировалось лишь однажды, в 2016 году, когда цены упали сразу на 13%.

Примечательно, что эта коррекция на рынке аренды Алматы происходит на фоне продолжающегося роста цен на покупку квартир – как новых (+1,9%, девятое подорожание подряд), так и на вторичном рынке (+1,3%, пятое подорожание подряд). Это отчетливо демонстрирует разную динамику ключевых сегментов недвижимости.

Астана: стабильность и приближение по ценам к Алматы

В столице картина иная. Стоимость аренды изменилась минимально, снизившись всего на 0,1% к апрелю. При этом на вторичном рынке жилья Астаны зафиксировано падение цен на 2,6%, что стало самым ощутимым снижением с июля 2023 года, тогда как первичный рынок остался стабильным.

Важный индикатор – средняя стоимость аренды в Астане в мае оказалась всего на 4,6% ниже, чем в Алматы. Такое сближение цен в двух крупнейших городах наблюдалось в последний раз в июле 2022 года. В мае 2025 года средняя стоимость за квадратный метр в Алматы составила 5,2 тыс. тенге, а в Астане – 5 тыс. тенге.

Охлаждение спроса и роль льготных программ

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает общее охлаждение спроса на рынке жилья, однако подчеркивает, что он по-прежнему удерживается благодаря льготным ипотечным программам.

"В целом рынок демонстрирует признаки усталости: высокая базовая ставка НБК (16,5%), ускоряющаяся инфляция (свыше 11%) и рост издержек начали выдавливать спонтанный спрос. Безусловно, ключевым стабилизатором остаются госпрограммы льготной ипотеки, которые пока удерживают спрос в массовом сегменте. Особенно это касается Алматы, Астаны и Карагандинской области, где и сосредоточена основная доля сделок". Эльдар Шамсутдинов

Экономист Руслан Султанов связывает снижение арендных ставок с комплексом факторов.

"Жилой рынок Казахстана вступает в фазу стабилизации. Снижение арендных ставок может быть связано с сезонным спадом спроса, а также ростом предложения – на фоне активных покупок "под сдачу" в последние два года. Особенно заметна коррекция в Алматы – возможно, из-за перегрева рынка в 2023-2024 годах". Руслан Султанов

Если такой тренд сохранится, рынок может войти в фазу затяжной коррекции. В таких условиях арендаторы получают больше пространства для торга, а продавцам на вторичке придется снижать ожидания, – полагает эксперт.

Где снять квартиру дешевле всего?

Самое ощутимое снижение арендных ставок в мае, по данным БНС АСПиР РК, отмечено в Актобе (27,6%), Семее (22,2%), Кокшетау (21,6%). Эти показатели отражают годовое изменение стоимости аренды и подчеркивают региональную неоднородность трендов, предоставляя арендаторам больше возможностей для выбора.

Что касается конкретных ценовых ориентиров, стоимость аренды однокомнатных квартир значительно варьируется:

В Алматы цены стартуют от 150 000 тенге (например, вблизи вокзала Алматы-1) и достигают 400 000 тенге в престижных районах, таких как Медеуский.

В Астане диапазон цен колеблется от 120 000 тенге на юго-востоке до 350 000 тенге в Есильском районе.

В Шымкенте снять квартиру можно от 70 000 тенге в районе Туран до 250 000 тенге в Аль-Фарабийском районе.

Отметим отдельно, что среднюю цену по Алматы вывести сложно из-за почти трехкратной разницы, обусловленной близостью к метро, инфраструктуре и общему уровню комфорта.

Таким образом, текущая динамика на рынке арендного жилья в Казахстане создает благоприятные условия для потенциальных арендаторов, предоставляя им большую свободу выбора и широкие возможности для торга.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане за месяц количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 7,7%.