Финансы

Чем грозит неуплата налогов, рассказали в КГД

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 19:11 Фото: freepik
И.о. руководителя Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по городу Астане Алтынгул Токаева на брифинге в РСК 11 марта 2026 года рассказала о мерах в отношении должников по налогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Алтынгул Токаева напомнила, что должнику первым делом направляется уведомление. После его получения гражданину предоставляется 30 рабочих дней для добровольного погашения задолженности.

"Таким образом, действующее налоговое законодательство предусматривает возможность добровольной оплаты задолженности без применения мер принудительного взыскания", – пояснила спикер.

Если задолженность не погашена или погашена неполностью, а ее размер превышает месячный расчетный показатель (1 МРП), по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления налоговый орган выносит приказ о принудительном взыскании. После этого делом занимаются судебные исполнители.

"Должнику следует учитывать, что оплата деятельности судебного исполнителя может составлять до 25% от суммы взыскания, что значительно увеличивает общую сумму задолженности. При этом судебный исполнитель вправе наложить арест на банковские счета и имущество должника, а также ограничить распоряжение принадлежащим ему имуществом. Кроме того, может быть произведено изъятие движимого и недвижимого имущества, а также изъятие правоустанавливающих документов. В отдельных случаях применяется запрет на совершение определенных действий, связанных с распоряжением имуществом", – перечислила Алтынгул Токаева.

Также законодательством предусмотрено опечатывание имущества и запрет третьим лицам передавать должнику денежные средства или имущество.

"Дополнительно, если задолженность не погашается более трех месяцев и ее размер составляет 40 МРП и более, в отношении гражданина может быть временно ограничен выезд за пределы Республики Казахстан", – резюмировала она.

Ранее спикер заявила, что по состоянию на 5 марта 2026 года общая сумма задолженности по налогу на имущество и налогу на транспортные средства физических лиц по городу Астана составляет 3 млрд 89 млн тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
