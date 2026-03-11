Астанчане задолжали миллиарды тенге по налогам

И.о. руководителя Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Астане Алтынгул Токаева на брифинге в столичном РСК 11 марта 2026 года рассказала о долгах населения по налогам на транспорт и имущество, передает корреспондент Zakon.kz.

Алтынгул Токаева привела актуальную статистику. "По состоянию на 5 марта 2026 года общая сумма задолженности по налогу на имущество и налогу на транспортные средства физических лиц по городу Астана составляет 3 млрд 89 млн тенге. Данная задолженность числится за 60 393 физическими лицами", – сказала она. Основная часть задолженности приходится именно на налог на транспортные средства физических лиц – 2 млрд 750 млн тенге. "Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства налогоплательщика не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом", – резюмировала спикер. Согласно статье 564 Налогового кодекса РК, объектами налогообложения являются транспортные средства, зарегистрированные и (или) состоящие на учете на территории Республики Казахстан, за исключением прицепов. 5 марта 2026 года руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Кайсар Арын озвучил сумму налоговой задолженности субъектов малого и микробизнеса.



