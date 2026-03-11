Астанчане задолжали миллиарды тенге по налогам
Фото: pexels
И.о. руководителя Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Астане Алтынгул Токаева на брифинге в столичном РСК 11 марта 2026 года рассказала о долгах населения по налогам на транспорт и имущество, передает корреспондент Zakon.kz.
Алтынгул Токаева привела актуальную статистику.
"По состоянию на 5 марта 2026 года общая сумма задолженности по налогу на имущество и налогу на транспортные средства физических лиц по городу Астана составляет 3 млрд 89 млн тенге. Данная задолженность числится за 60 393 физическими лицами", – сказала она.
Основная часть задолженности приходится именно на налог на транспортные средства физических лиц – 2 млрд 750 млн тенге.
"Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства налогоплательщика не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом", – резюмировала спикер.
Согласно статье 564 Налогового кодекса РК, объектами налогообложения являются транспортные средства, зарегистрированные и (или) состоящие на учете на территории Республики Казахстан, за исключением прицепов.
5 марта 2026 года руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Кайсар Арын озвучил сумму налоговой задолженности субъектов малого и микробизнеса.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript