Сколько человек признаны банкротами в Казахстане, рассказали в КГД

Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по городу Астане Исабек Зауытбекулы на брифинге в Службе коммуникации Астаны 26 августа 2024 года рассказал о ситуации с банкротством физлиц, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнил, что с 3 марта 2023 года в Республике Казахстан начался прием заявлений по банкротству физических лиц.

"По статистике в целом по Республике Казахстан поступило 108 862 обращения, из них в отношении 15 018 физических лиц процедура завершена. То есть, им присвоен статус "банкрот", задолженность списана. По 83 828 обращениям отказано, 1 879 обращений отозвано самими гражданами, 8 137 обращений на сегодняшний день находятся на рассмотрении", – указал Исабек Зауытбекулы.

Он также назвал основные причины отказа в применении процедуры банкротства.

"Граждане подают заявление, ориентируясь на персональный отчет из Кредитного бюро, в нем указано количество дней просрочки в общем, а не с даты последнего платежа. Например, гражданин видит в отчете количество дней просрочки 1 800 дней, однако самим же гражданином или судебным исполнителем был произведен разовый платеж в период этих 1 800 дней", – пояснил Исабек Зауытбекулы.

Отказывают, по его словам, из-за отсутствия документа об урегулировании. В том числе отказ банка или микрокредитной организации в урегулировании.

"Многие граждане не актуализировали сведения о браке. То есть разведены по решению суда, однако во всех уполномоченных органах брак до сих пор числится. Некоторые вообще не указывают супругов... Бывали случаи, когда сам гражданин отзывал заявление по банкротству по причине того, что кредиторами после обращения приняты более лояльные условия по займам, то есть продлен срок оплаты, уменьшен ежемесячный платеж, списаны пени. Поэтому гражданам необходимо с самого начала переговорить с кредиторами, возможно даже, что новый график погашения будет по силам гражданам и не придется применять процедуру банкротства", – отметил он.

Исабек Зауытбекулы указал на то, что банкротство физических лиц – это крайняя мера решения финансовых проблем, и не всем рядовым гражданам она подойдет.

Всего в Казахстане законом предусмотрены три процедуры – это внесудебное банкротство, судебное и восстановление платежеспособности.

Последствия банкротства:

запрет на получение займов и кредитов в течении 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

повторное банкротство возможно только через 7 лет;

будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

Отмечается, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям, а также платежи в бюджет взыскиваемые по решению суда списанию не подлежат. Равно как и долги по погашению, а также платежей в бюджет, взыскиваемых по решению суда.

Законом по фактам преднамеренного банкротства, неправомерных действий при восстановлении платежеспособности предусмотрена административная ответственность.

Ранее в Департаменте государственных доходов по Костанайской области сообщили, что с 25 августа 2024 года процедура банкротства для физических лиц станет доступнее.