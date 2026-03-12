Казахстанцы нашли новый способ инвестировать: расходы на высшее образование выросли до 319 млрд тенге

Расходы граждан РК на обучение в вузах заметно выросли. В 2025 году население потратило на высшее образование 319,1 млрд тенге – это самый высокий показатель как минимум за последние пять лет. Что стоит за этой динамикой, выяснял Zakon.kz.

Сколько стоят знания?

Расходы населения на высшее образование в прошлом году выросли сразу на 30% по сравнению с 2024 годом. Такие расчеты приводит Первое кредитное бюро на основе данных Бюро национальной статистики АСПиР РК. Для сравнения: в предыдущие четыре года денежные объемы увеличивались в среднем примерно на 14% в год. Даже после поправки на инфляцию динамика остается высокой.

Реальный рост составил около 17%, тогда как в предыдущие годы он не достигал двузначных темпов.

Рост расходов населения совпал с увеличением числа студентов, обучающихся за счет собственных средств. На 1 октября 2025 года их количество достигло 383,2 тыс. человек – на 10% больше, чем годом ранее.

Перед этим как минимум четыре года подряд численность такого контингента практически не менялась. Именно возвращение роста платного сегмента стало одним из факторов увеличения расходов на образование.

Чаще всего семьи оплачивают обучение по специальностям группы:

"Педагогические науки" – на них приходится почти треть студентов.

На втором месте находится направление "Бизнес, управление и право" с долей 22%.

На третьем месте – "Здравоохранение и социальное обеспечение", где обучается около 10% студентов.

Где сосредоточены основные расходы?

Заметная часть расходов на высшее образование приходится на крупнейшие образовательные центры страны, где сосредоточено большинство университетов.

Лидером остается Алматы – на город приходится 38% всех средств, которые население тратит на обучение в вузах. Далее следуют Астана с долей 14% и Шымкент – 11%. Еще 6% приходится на Карагандинскую область.

Оставшиеся 16 регионов страны делят между собой 31% расходов населения на высшее образование.

Государство остается главным инвестором вузов

Несмотря на рост расходов населения, ключевым источником финансирования университетов остается государство.

В общей сложности в 2025 году вузы получили 807,8 млрд тенге за услуги, оказанные в сфере высшего образования. Из этой суммы 463,5 млрд тенге обеспечило государственное финансирование, что составляет около 57% всех поступлений.

По сравнению с 2024 годом объем государственного финансирования вырос на 18% в номинальном выражении и примерно на 7% после учета инфляции. Число студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, также увеличилось – примерно на 10%.

Как высшее образование влияет на достаток человека?

Рост инвестиций в образование эксперты связывают с долгосрочным развитием экономики. Профессор истории, эксперт ПРООН Владимир Осколков считает, что такие вложения формируют основу будущего экономического роста.

По его словам, связь между образованием и экономическим развитием остается прямой: исследования показывают, что повышение качества образования связано с ростом ВВП на душу населения.

"Каждый дополнительный год обучения в среднем увеличивает будущие доходы человека на 6-8%". Владимир Осколков

Похожую зависимость видно и при сравнении стран. В государствах Organisation for Economic Co-operation and Development (объединение развитых экономик, куда входят, например, США, Германия, Япония и Южная Корея) доля людей с высшим образованием превышает 40%, а ВВП на душу населения в среднем составляет около 40-50 тыс. долларов. В странах, где доля людей с высшим образованием ниже 20%, доходы на душу населения, как правило, в несколько раз меньше.

Образование повышает производительность труда, ускоряет внедрение технологий и способствует развитию наукоемких отраслей экономики, подчеркивает эксперт.

