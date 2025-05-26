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Право

У Министерства науки и высшего образования появились новые функции

Дом Министерств, министерства РК, здание Дома Министерств, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 21 мая 2025 года внесены дополнения в положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о министерстве дополнено новыми функциями:

  • разработка и утверждение правил определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение натуральных норм по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил распределения распределяемой бюджетной программы по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
  • установление норматива отчисления части чистого дохода государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере науки и высшего образования;
  • осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;
  • обеспечение публикации результатов мониторинга, установленного статьей 40 Бюджетного кодекса Республики Казахстан".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что Министерству цифрового развития добавили несколько новых функций.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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