Министр высшего образования ответил на жалобы родителей о дорогом обучении

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 14 февраля ответил на жалобы казахстанских родителей по высокой стоимости за обучение в вузах, сообщает Zakon.kz.

Журналисты подчеркнули, что особенно это касается медвузов.

"Как мы в прошлом году говорили, у нас сейчас очень консервативная политика по установлению стоимости обучения в вузах. Отслеживаем, контролируем медицинские университеты. Вы знаете, это в ведомстве Минздрава, мы влияем только в части академической политики. Если есть конкретные факты, где слишком сильно повысили оплату за обучение, вы нам передайте". Саясат Нурбек

Говоря об остальных вузах, он отметил, что стоимость платного обучения "в абсолютном большинстве университетов, как правило, существенно ниже обучения по гранту".

"Даже в национальных университетах, где стоимость гранта 1,2 млн, стоимость платного обучения – в районе 500-550 тысяч тенге за год обучения. Есть, конечно, частные университеты с более высокими ценами – KIMEP, Нархоз, но они отвечают за качество, увеличивая плату за обучение. По госуниверситетам мы очень жестко регулируем, ценовой диапазон держим всегда намного ниже, чем грантовое обучение. Поэтому этот вопрос на контроле, по фактам вы нам передайте информацию, мы посмотрим". Саясат Нурбек

Министр также пригрозил уголовной ответственностью тем, кто подделывает дипломы о высшем образовании.