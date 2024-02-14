Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Министр высшего образования ответил на жалобы родителей о дорогом обучении

Казахстан Саясат Нурбек Фото: акимат Алматы
Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 14 февраля ответил на жалобы казахстанских родителей по высокой стоимости за обучение в вузах, сообщает Zakon.kz.

Журналисты подчеркнули, что особенно это касается медвузов.

"Как мы в прошлом году говорили, у нас сейчас очень консервативная политика по установлению стоимости обучения в вузах. Отслеживаем, контролируем медицинские университеты. Вы знаете, это в ведомстве Минздрава, мы влияем только в части академической политики. Если есть конкретные факты, где слишком сильно повысили оплату за обучение, вы нам передайте".Саясат Нурбек

Говоря об остальных вузах, он отметил, что стоимость платного обучения "в абсолютном большинстве университетов, как правило, существенно ниже обучения по гранту".

"Даже в национальных университетах, где стоимость гранта 1,2 млн, стоимость платного обучения – в районе 500-550 тысяч тенге за год обучения. Есть, конечно, частные университеты с более высокими ценами – KIMEP, Нархоз, но они отвечают за качество, увеличивая плату за обучение. По госуниверситетам мы очень жестко регулируем, ценовой диапазон держим всегда намного ниже, чем грантовое обучение. Поэтому этот вопрос на контроле, по фактам вы нам передайте информацию, мы посмотрим".Саясат Нурбек

Министр также пригрозил уголовной ответственностью тем, кто подделывает дипломы о высшем образовании.

Читайте также

где нельзя прятаться при землетрясениях
Популярные мифы о том, где прятаться при землетрясении, развеяли спасатели Алматы
Рейтинг читающих регионов
14 февраля - Международный день дарения книг. Названы наиболее читающие регионы Казахстана
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
Жадра Жулмухаметова
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
штормовое предупреждение
Резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: