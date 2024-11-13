Каждая третья покупка в Казахстане происходит в Алматы
Как сообщает Бюро национальной статистики АСПиР РК, объем розничной торговли за январь-октябрь 2024 года составил 17 096,7 млрд тенге, что на 8,7% больше уровня соответствующего периода 2023 года. При этом доля продовольственных товаров в общем объеме торговли в розницу составляет 32,6%, непродовольственных товаров – 67,4%.
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли в РК приходится на Алматы (33,1%), Астану (13%) и Карагандинскую область (7,6%).
Объем оптовой торговли в январе-октябре 2024 года составил 35 687,4 млрд тенге, или 106,6% к уровню соответствующего периода 2023 года. В структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (81,4%).
И здесь лидером выступает Алматы – 36,6% от всего оптового товарооборота, далее идет Астана (16,6%), Атырауская (14%) и Карагандинская области (6,4%).
Интересно, что всех товарных запасов на складах торговых предприятий в оптовой торговле накоплено на 2199,2 млрд тенге. Этого хватит для обеспечения всех казахстанцев необходимыми товарами в течение 42 дней.
Ранее мы рассказали, в каких городах Казахстана самые дешевые базары. Оказалось, что говядину выгодней всего покупать в Кызылорде, курятину – в Усть-Каменогорске, картофель – в Павлодаре, творог – в Семее, а яблоки – в Шымкенте.