Каждая третья покупка в Казахстане происходит в Алматы

В Казахстане продолжается рост объемов торговли. По итогам 10 месяцев 2024 года этот показатель вырос на 7,3% по сравнению с 2023 годом. При этом значительная доля здесь приходится на оптовую торговлю, доля которой составляет 67,3%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Бюро национальной статистики АСПиР РК, объем розничной торговли за январь-октябрь 2024 года составил 17 096,7 млрд тенге, что на 8,7% больше уровня соответствующего периода 2023 года. При этом доля продовольственных товаров в общем объеме торговли в розницу составляет 32,6%, непродовольственных товаров – 67,4%.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли в РК приходится на Алматы (33,1%), Астану (13%) и Карагандинскую область (7,6%).

Объем оптовой торговли в январе-октябре 2024 года составил 35 687,4 млрд тенге, или 106,6% к уровню соответствующего периода 2023 года. В структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (81,4%).

И здесь лидером выступает Алматы – 36,6% от всего оптового товарооборота, далее идет Астана (16,6%), Атырауская (14%) и Карагандинская области (6,4%).

Интересно, что всех товарных запасов на складах торговых предприятий в оптовой торговле накоплено на 2199,2 млрд тенге. Этого хватит для обеспечения всех казахстанцев необходимыми товарами в течение 42 дней.

Ранее мы рассказали, в каких городах Казахстана самые дешевые базары. Оказалось, что говядину выгодней всего покупать в Кызылорде, курятину – в Усть-Каменогорске, картофель – в Павлодаре, творог – в Семее, а яблоки – в Шымкенте.