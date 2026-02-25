#Референдум-2026
Финансы

Импорт из России станет дороже: что будет с ценами на еду в Казахстане

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 16:03 Фото: Zakon.kz
Россия – один из главных поставщиков продовольствия на казахстанский рынок, поэтому рост цен у соседей почти неизбежно отражается на наших полках. Zakon.kz разбирался, какие ввозимые продукты могут подорожать уже весной и на сколько.

Что дорожает в России?

К концу 2025-го годовой рост цен в РФ удалось замедлить ниже 6%. Однако начало 2026 года показало, что проблема никуда не делась. По данным Росстата, в январе потребительские цены выросли сразу на 1,26%. Для старта года это аномально высокий показатель: в большинстве лет январская инфляция за весь месяц укладывалась в диапазон 0,6-1%.

Главный источник скачка – налоговые изменения. С 1 января базовая ставка НДС в России повышена с 20% до 22%. О грядущем росте власти сообщили заранее, поэтому бизнес подготовился и заложил дополнительные издержки в цены практически мгновенно. Сильнее всего это проявилось в продовольственном сегменте, который чувствителен к любым изменениям себестоимости.

К концу зимы инфляция в России начала немного замедляться. По словам финансового аналитика Марка Гойхмана, в годовом выражении рост цен снизился с 5,93% до 5,87%.

"Тренд на замедление есть, но это не означает остановку роста цен. Они продолжают увеличиваться, просто менее агрессивно".Марк Гойхман

Что дорожает быстрее всего уже сейчас? Заметнее всего выросли цены на куриные яйца (+3,4%), баранину (+2,7%), овощи (+0,7%). Морковь прибавила 2,4%, картофель – 1,1%, огурцы – 0,9%. Это частично сезонный фактор: запасы старого урожая истощаются, а весенний импорт традиционно дороже.

Есть и отдельные позиции с небольшим снижением – молоко, куриное мясо, сливочное масло, сметана. Среди непродовольственных товаров дешевеют бытовая техника и электроника, чему помогает стабилизация рубля и охлаждение спроса.

Для Казахстана ключевой вопрос в другом: как эта динамика трансформируется в цены на импорт?

Покупная инфляция

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, Россия является ведущим поставщиком по таким позициям, как свинина, мясные субпродукты, мясо птицы, рыба, молоко и сливки, сыр и творог, яйца, колбасные изделия, сахар и кондитерская продукция.

При этом, согласно отчетам Евразийской экономической комиссии, по ряду продовольственных товаров цены в России уже выше, чем в Казахстане. Например, килограмм живой или охлажденной рыбы в российских городах стоил около 3,7 доллара, тогда как в Казахстане – около 3 долларов. Десяток куриных яиц в РФ обходился в 1,2 доллара против 1,1 доллара в РК. Картофель в России был почти вдвое дороже, хотя в его поставках Казахстан больше зависит от Китая, а Россия остается вторым по значимости экспортером.

Ключевой фактор роста цен на российский импорт – именно налоговая реформа. Повышение НДС до 22% и одновременное резкое снижение порога выручки для малого бизнеса, обязующего платить этот налог (с 60 млн до 20 млн рублей), означает, что тысячи российских поставщиков впервые столкнулись с полноценной налоговой нагрузкой.

Даже если конечный продукт формально облагается льготной ставкой НДС в 10% (например, молоко или мясо), его себестоимость все равно растет. Производители покупают сырье, упаковку, оборудование и запчасти уже с учетом новой базовой ставки. В итоге срабатывает кумулятивный эффект: налоговая нагрузка "размазывается" по всей цепочке и оказывается в конечной цене.

По данным участников рынка, многие российские поставщики уже включили новый налог в отпускные цены для казахстанских партнеров. Это означает, что весной казахстанский рынок начнет получать продукцию по более высоким контрактным ценам, даже если инфляция в России формально замедлится.

Насколько может подорожать импорт?

С учетом повышения НДС у соседей на 2 процентных пункта и эффекта по цепочке поставок, базовый диапазон выглядит как плюс 3-7% к цене отдельных категорий продовольствия. Наиболее чувствительными могут оказаться мясо птицы, яйца, молочная продукция, колбасные изделия, сахар и кондитерка, то есть именно те товары, по которым Россия занимает сильные позиции как поставщик.

Дополнительные риски создают весенний рост импорта, возможные колебания рубля и высокая стоимость логистики.

В совокупности это формирует вероятность того, что к концу весны отдельные российские продукты на казахстанских полках окажутся дороже на 5-10%, чем в начале года.

Для потребителей это означает простую вещь: январский всплеск цен в России с высокой вероятностью не останется внутри страны. Часть этой инфляции будет "экспортирована" в Казахстан через торговые каналы.

Весна покажет, был ли январский скачок разовым эпизодом или началом более длинной волны. Но с учетом налоговых изменений в России и тесной интеграции экономик вероятность умеренного, но устойчивого роста цен на импортную еду выглядит высокой.

Ранее мы рассказали, насколько зависима экономика Казахстана от курса рубля и доллара.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Последние
Популярные
