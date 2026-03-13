Интерес к наличным долларам в Казахстане достиг рекорда
Тенге и доллар вне конкуренции
Согласно опросу населения, проведенному по заказу Нацбанка Казахстана, сбережения сегодня есть у 25,4% респондентов.
Самым распространенным способом накоплений остаются банковские депозиты – их используют 69,5% казахстанцев. Еще 21,7% вкладываются в недвижимость, а 11% – в ценные бумаги. При этом часть средств люди держат в наличной форме (35,6% опрошенных).
Среди людей с наличными накоплениями большинство по-прежнему выбирают тенге. Национальную валюту держат 83,7% респондентов. За год доля таких ответов снизилась на 3,6%, отметили аналитики Первого кредитного бюро, проанализировавшие результаты опроса.
Доллар для наличных накоплений выбирают 48% респондентов – на 16,2% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за весь период наблюдений с января 2016 года.
Евро в наличных держат 12,5% респондентов – показатель вырос на 6,1% за год. Рубли выбирают 5,8%, их доля за тот же период снизилась на 2,4 процентного пункта.
"В качестве средства накопления наличный доллар становится более привлекательным для населения на фоне укрепления тенге".Первое кредитное бюро
В феврале, когда проходил налоговый период, официальный курс доллара опускался до 489,17 тенге – минимума с середины марта 2025 года. В целом за истекший месяц национальная валюта подорожала относительно американской на 0,7%, до 497,56 тенге. Февраль стал пятым по счету месяцем непрерывного укрепления тенге, констатируют специалисты.
Спрос на валюту возрастает
Динамику накоплений хорошо иллюстрирует статистика наличного валютного рынка. Еще в декабре 2025 года казахстанцы фактически "отпылесосили" подешевевший доллар: 322,7 млрд тенге, потраченных на иностранный кэш, – самое высокое значение для любого месяца с декабря 2021 года. В январе 2026 года граждане добавили к этой сумме еще 150,3 млрд тенге.
Интересно, что наибольшая часть операций приходится на Алматы – жители мегаполиса приобрели 39,1% наличных долларов.
Накопления меняют настроения
На этом позитивном фоне у жителей страны меняется и восприятие инфляции. В феврале 2026 года краткосрочные инфляционные ожидания в Казахстане снизились до 13,7% после 14,2% месяцем ранее. Эти данные также содержатся в опросе Нацбанка.
И, наконец, последнее исследование показало еще одну тенденцию: роль валютного фактора в восприятии инфляции постепенно уменьшается.
Если раньше многие респонденты связывали рост цен с колебаниями курса тенге, то теперь влияние валюты в этих оценках снижается.
Это означает, что люди все чаще объясняют рост цен внутренними причинами – стоимостью товаров и услуг внутри страны, а не изменениями курса. В такой ситуации покупки доллара могут выступать как способ постепенно и не торопясь накапливать валютные сбережения.
Ранее мы сообщили, какие валюты названы самыми крепкими по итогам 2025 года.