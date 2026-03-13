Интерес к наличным долларам в Казахстане достиг рекорда

Почти половина казахстанцев, имеющих наличные сбережения, держат часть средств в долларах. В феврале доля таких людей составила 48% – это максимум за весь период наблюдений с 2016 года. Почему популярность американской валюты растет даже на фоне укрепления тенге – выяснял Zakon.kz.

Тенге и доллар вне конкуренции

Согласно опросу населения, проведенному по заказу Нацбанка Казахстана, сбережения сегодня есть у 25,4% респондентов.

Самым распространенным способом накоплений остаются банковские депозиты – их используют 69,5% казахстанцев. Еще 21,7% вкладываются в недвижимость, а 11% – в ценные бумаги. При этом часть средств люди держат в наличной форме (35,6% опрошенных).

Среди людей с наличными накоплениями большинство по-прежнему выбирают тенге. Национальную валюту держат 83,7% респондентов. За год доля таких ответов снизилась на 3,6%, отметили аналитики Первого кредитного бюро, проанализировавшие результаты опроса.

Доллар для наличных накоплений выбирают 48% респондентов – на 16,2% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за весь период наблюдений с января 2016 года.

Евро в наличных держат 12,5% респондентов – показатель вырос на 6,1% за год. Рубли выбирают 5,8%, их доля за тот же период снизилась на 2,4 процентного пункта.

"В качестве средства накопления наличный доллар становится более привлекательным для населения на фоне укрепления тенге". Первое кредитное бюро

В феврале, когда проходил налоговый период, официальный курс доллара опускался до 489,17 тенге – минимума с середины марта 2025 года. В целом за истекший месяц национальная валюта подорожала относительно американской на 0,7%, до 497,56 тенге. Февраль стал пятым по счету месяцем непрерывного укрепления тенге, констатируют специалисты.

Спрос на валюту возрастает

Динамику накоплений хорошо иллюстрирует статистика наличного валютного рынка. Еще в декабре 2025 года казахстанцы фактически "отпылесосили" подешевевший доллар: 322,7 млрд тенге, потраченных на иностранный кэш, – самое высокое значение для любого месяца с декабря 2021 года. В январе 2026 года граждане добавили к этой сумме еще 150,3 млрд тенге.

Интересно, что наибольшая часть операций приходится на Алматы – жители мегаполиса приобрели 39,1% наличных долларов.

Накопления меняют настроения

На этом позитивном фоне у жителей страны меняется и восприятие инфляции. В феврале 2026 года краткосрочные инфляционные ожидания в Казахстане снизились до 13,7% после 14,2% месяцем ранее. Эти данные также содержатся в опросе Нацбанка.

И, наконец, последнее исследование показало еще одну тенденцию: роль валютного фактора в восприятии инфляции постепенно уменьшается.

Если раньше многие респонденты связывали рост цен с колебаниями курса тенге, то теперь влияние валюты в этих оценках снижается.

Это означает, что люди все чаще объясняют рост цен внутренними причинами – стоимостью товаров и услуг внутри страны, а не изменениями курса. В такой ситуации покупки доллара могут выступать как способ постепенно и не торопясь накапливать валютные сбережения.

