Рубль рекордно взлетел к доллару – что ждет тенге

Российский рубль демонстрирует впечатляющий рост к доллару, достигнув двухлетнего максимума. На фоне этого укрепления (сегодня доллар торгуется по 78,4970 рубля) тенге испытывает сильное давление по отношению к валюте соседнего государства, сообщает Zakon.kz.

Что стоит за рублевым триумфом?

Взлет российской валюты обусловлен комплексом факторов.

Во-первых, геополитические ожидания находятся в плюсе. Как отмечает российский эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, второй раунд переговоров России и Украины, запланированный на 2 июня в Стамбуле, наряду с заявлениями президента США Дональда Трампа об отказе от новых антироссийских санкций (чтобы не препятствовать урегулированию конфликта), заметно снизили геополитическую напряженность.

"Это напрямую отразилось на так называемой "геополитической премии" в курсе рубля". Дмитрий Бабин

Во-вторых, на фоне улучшившейся конъюнктуры увеличился спрос на рублевые активы. Инвесторы активнее вкладываются в российские акции и облигации. Этот приток капитала, зачастую формирующийся за счет продажи иностранной валюты, оказывает дополнительную поддержку рублю.

В-третьих, в РФ началось замедление потребительской инфляции. По данным Росстата, годовая инфляция на 26 мая опустилась до 9,78% с 9,90%. Эти данные делают рублевые активы более привлекательными для инвесторов.

В-четвертых, свою роль сыграли высокие процентные ставки. Они значительно охладили кредитный спрос, в том числе на импорт. Снижение спроса на импортные товары длительного пользования (электроника, бытовая техника, автомобили) уменьшает потребность в иностранной валюте и повышают стоимость рубля.

"Дополнительную поддержку рублю оказывают продажи валюты в рамках бюджетного правила и действующие меры валютного контроля". Дмитрий Бабин

Тенге: между локальным спросом и силой рубля

Для казахстанского тенге очень важным фактором остается динамика российского рубля. Если рубль продолжит свое уверенное движение вверх, это создаст дополнительное давление на тенге.

Вот характерный пример. По данным Нацбанка, курс рубля к тенге составляет сегодня 6,48 (+0,04 за сутки). Рост только с начала мая составил 7,64%.

Фото: Zakon.kz

Если же сделать более расширенный анализ динамики курса RUB/KZT за последние 6 месяцев, то данные таковы:

Декабрь 2024. Курс преимущественно находился в диапазоне 4,90-5,30 тенге за рубль.

Курс преимущественно находился в диапазоне 4,90-5,30 тенге за рубль. Январь 2025. Колебания в пределах 4,80-5,30 тенге за рубль. В начале месяца наблюдались минимальные значения за весь период.

Колебания в пределах 4,80-5,30 тенге за рубль. В начале месяца наблюдались минимальные значения за весь период. Февраль 2025. Курс демонстрировал постепенный рост, двигаясь от 5,00 до 5,60 тенге за рубль.

Курс демонстрировал постепенный рост, двигаясь от 5,00 до 5,60 тенге за рубль. Март 2025. Восходящая динамика продолжалась с минимумом около 5,40 и максимумом около 5,90 тенге за рубль.

Восходящая динамика продолжалась с минимумом около 5,40 и максимумом около 5,90 тенге за рубль. Апрель 2025. Курс стабилизировался выше 5,80, достигая максимумов около 6,20 тенге за рубль.

Курс стабилизировался выше 5,80, достигая максимумов около 6,20 тенге за рубль. Май 2025. Максимальное значение зафиксировано на уровне 6,60 тенге за рубль, после чего произошло небольшое отступление до текущих 6,51-6,52 тенге за рубль.

В целом, за последние шесть месяцев пара RUB/KZT прошла путь от минимумов в районе 4,80-4,90 (январь) до текущих максимумов в 6,51-6,60 (май). Таким образом, с начала года рубль укрепился к тенге на 33% от минимальных значений января до текущих максимумов мая.

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