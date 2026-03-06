#Референдум-2026
Финансы

Курс доллара слегка вырос на торгах 6 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 15:37 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,85 тенге, поднявшись на 0,62 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,25 тенге (-0,0073).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,55 тенге (-0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 493,4-495,8 тенге, евро – по 567-577,7 тенге, рубли – по 6,24-6,38.

Мировые цены на нефть растут на торгах 6 марта.

Так, фьючерсы на Brent выросли на 0,44%, составили на уровне $86,18 за баррель.

Цена американской нефти марки WTI выросла на 8,51%, или на $6,35, и закрылась на уровне $81,01 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,36 тенге, евро – 572,84 тенге, рубля – 6,29 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
