Курс доллара слегка вырос на торгах 6 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,85 тенге, поднявшись на 0,62 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,25 тенге (-0,0073).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,55 тенге (-0,22).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 493,4-495,8 тенге, евро – по 567-577,7 тенге, рубли – по 6,24-6,38.
Мировые цены на нефть растут на торгах 6 марта.
Так, фьючерсы на Brent выросли на 0,44%, составили на уровне $86,18 за баррель.
Цена американской нефти марки WTI выросла на 8,51%, или на $6,35, и закрылась на уровне $81,01 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,36 тенге, евро – 572,84 тенге, рубля – 6,29 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 марта, можно здесь.