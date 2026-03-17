Инфляция в Казахстане снизится до 5% в 2028 году – Нацбанк

Рост цен остается одной из главных проблем для правительства страны, ведь целью поставлено снижение инфляции с текущих 11,7% до 5%. Когда и как начнется это снижение – в материале Zakon.kz.

Экономика замедляется после резкого роста

Отправная точка прогноза – текущая динамика экономики. Согласно докладу Нацбанка Казахстана от 11 марта 2026 года о денежно-кредитной политике, ВВП Казахстана вырос за 2025 год на 6,5%, приблизившись к верхней границе ожиданий. Рост обеспечили высокий потребительский и инвестиционный спрос, а также увеличение нефтяного экспорта.

В ближайшие годы темпы будут снижаться. В 2026 году экономика вырастет на 3,5-4,5%, в 2027 году – на 4-5%, а к 2028 году темпы закрепятся в диапазоне 3,5-4,5%, близком к потенциальному уровню.

Ключевым фактором роста останется внутренний спрос, поддерживаемый инвестициями и квазифискальными мерами. Однако этот импульс постепенно будет ослабевать. При этом реализация проектов, начатых в 2025-2026 годах, продолжит поддерживать экономику, а дополнительный вклад внесет нефтяной сектор за счет роста добычи.

В начале 2026 года экспорт будет временно сдерживаться из-за приостановки добычи на месторождении Тенгиз. Ремонтные работы ограничат поставки нефти, однако часть этого эффекта компенсирует рост экспорта продовольствия, включая зерновые, на фоне высокого урожая 2025 года.

Спрос начнет остывать

Изменение экономической динамики напрямую повлияет на инфляцию через спрос. В 2026 году он останется основным фактором роста экономики, но будет вести себя более сдержанно. Потребительская активность замедлится: население сократит расходы на непродовольственные товары и крупные покупки.

Дополнительно на спрос повлияет замедление потребительского кредитования на фоне действующих макропруденциальных мер. Это ограничит избыточный спрос, который ранее разгонял цены.

Почему инфляция начнет снижаться

Именно через охлаждение спроса и изменение экономических условий Нацбанк ожидает постепенное замедление инфляции.

Свою роль сыграет уход с высокой базы прошлого года, укрепление тенге, которое сдержит рост цен, а также более сдержанная бюджетная политика. Дополнительное влияние окажут уточненные ожидания по тарифам ЖКУ и ценам на ГСМ.

В среднесрочной перспективе давление на цены будет снижаться за счет фискальной консолидации, отказа от дополнительных трансфертов из Нацфонда и сокращения квазифискального стимулирования. Дополнительно эффект дадут антиинфляционные меры в рамках совместной программы правительства, Нацбанка и АРРФР.

Внешние риски

При этом регулятор прямо указывает на сохраняющиеся риски. Основное давление идет со стороны России, где в январе 2026 года инфляция ускорилась до 6,0% на фоне повышения НДС, административных тарифов и роста цен на плодоовощную продукцию.

Достижение целевого уровня инфляции в России ожидается только к началу 2027 года, что означает сохранение давления на Казахстан через торговые каналы и курс рубля. В то же время в ЕС инфляция остается вблизи 2%, а в Китае – ниже 1%, что частично сдержит внешнее давление.

Когда начнет снижаться инфляция

С учетом всех факторов Нацбанк не ожидает резкого перелома в ближайший год. 2026 год станет переходным периодом, когда инфляция начнет замедляться, но останется на повышенном уровне.

По прогнозу регулятора, в 2026 году она составит 9,5-11,5%. Более заметное снижение ожидается в 2027 году – до 5,5-7,5%. Только к 2028 году инфляция приблизится к целевому уровню около 5%.

Разумеется, этот прогноз будет успешным, если не вмешаются геополитические факторы, как это происходит сегодня. Так, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке начался отток капитала из развивающихся рынков и уход инвесторов в более безопасные активы. Это может привести к ослаблению валют развивающихся стран и росту волатильности на финансовых рынках.

