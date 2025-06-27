Сможет ли Нацбанк снизить инфляцию к концу года – мнение экономиста

Инфляция в Казахстане остается серьезной проблемой. По итогам мая 2025 года годовая инфляция достигла 11,3%. Сможет ли Нацбанк РК достичь заявленной цели в 5% инфляции к 2027 году, и насколько реально замедление роста цен уже к концу текущего года – в материале Zakon.kz.

Структура инфляции: изнутри и снаружи

Ключевым источником инфляции сегодня, по данным последнего доклада Нацбанка о денежно-кредитной политике, является сервисная инфляция, к которой также добавляется постоянное подорожание продовольственных товаров.

Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в мае 2025 года составили 10,1% и 11,4% соответственно, что говорит о сильном ценовом давлении, которое подпитывают возросший потребительский спрос, рост издержек производства и продолжающееся фискальное стимулирование экономики.

Экономист Руслан Султанов, комментируя выводы НБРК, подтверждает: инфляция в значительной степени "идет изнутри". Он отмечает, что цены на услуги выросли на 16,0% год к году, в том числе из-за программы "Тариф в обмен на инвестиции" в ЖКХ и реакции рыночных услуг.

"В целом уровень текущей годовой инфляции продолжает настораживать, но прогнозы Нацбанка дают надежду на последующее ее снижение – главное не допустить ухудшения инфляционных ожиданий". Руслан Султанов

Действительно, инфляционные ожидания населения вызывают беспокойство у регулятора.

"Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 14,1%, что указывает на сохраняющуюся волатильность и неопределенность в отношении будущей инфляции". Доклад о денежно-кредитной политике НБРК

Давление на цены со стороны внешнего сектора так же усиливается: это связано с высокой инфляцией в России, продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие, валютными колебаниями и неопределенностью из-за торговых конфликтов.

В рамках базового сценария Нацбанк даже пересмотрел цену на нефть марки Brent в сторону снижения – до 60 долларов США за баррель в среднем до конца прогнозного периода, что может влиять на внешние доходы страны.

Жесткая политика регулятора: ставка на удержание

В условиях сохраняющегося проинфляционного давления Нацбанк Казахстана выбрал стратегию поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Базовая ставка сохранена на уровне 16,5%, и, как отмечает регулятор, вероятность ее удержания на этом уровне до конца 2025 года очень высока.

Нацбанк даже не исключает возможности повышения ставки при необходимости.

"Поддержание текущих условий направлено на стабилизацию инфляционных ожиданий, предотвращение закрепления тренда на ускорение роста цен и возвращение инфляции к устойчивой траектории снижения в направлении среднесрочной цели в 5%". Доклад о денежно-кредитной политике НБРК

Прогнозы Нацбанка говорят о постепенном снижении инфляции: ожидается 10,5-12,5% в 2025 году, 9,5-11,5% в 2026 году и, наконец, 5,5-7,5% к 2027 году. Это должно произойти как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и постепенного сворачивания мер бюджетной поддержки в рамках предстоящей налогово-бюджетной консолидации.

Руслан Султанов поддерживает эту позицию:

"Ставка 16,5% – это не знак того, что "все плохо", а признание того, что мы еще не в зоне устойчивости. Это страховка. И снижать ее рано – чтобы не дать инфляции шанс вернуться с удвоенной силой." Руслан Султанов

Говоря иными словами, высокая базовая ставка – это не попытка "придушить" экономику, а вынужденная мера для борьбы с фундаментальными проинфляционными факторами, включая потребительский спрос, инфляционные ожидания и фискальные импульсы.

Экономический рост и его риски

Отметим, что при всем этом экономика Казахстана демонстрирует достаточно уверенный рост. Прогноз динамики на 2025 год НБРК был повышен до 5-6%, а на 2026 год составляет 4-5%. Ключевым драйвером этого роста остается внутреннее потребление. Его поддерживают увеличение трансфертов из бюджета, расширение объемов потребительского кредитования (+11,3% в реальном выражении) и рост заработных плат. Розничная торговля в первом квартале 2025 года выросла на 6,1%.

Экономист подчеркивает:

"Сбережения в тенге замедлились – население тратит, а не копит. Это означает, что потребительский спрос активно перегревает экономику, даже несмотря на охлаждение экспорта и корректировку цен на нефть". Руслан Султанов

Валовое накопление также продолжит расти за счет инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, транспорте и образовании, что в свою очередь, будет способствовать росту импорта. Экспорт же будет расти высокими темпами благодаря увеличению добычи нефти на Тенгизском месторождении, однако динамика ненефтяного экспорта прогнозируется умеренной.

Сложный баланс

Сможет ли Нацбанк действительно снизить инфляцию к концу 2025 года до нижней границы прогноза в 10,5%? Задача выглядит крайне амбициозной. Сохраняющееся сильное внутреннее проинфляционное давление, высокая неопределенность инфляционных ожиданий и внешние риски создают сложный фон. Для успеха потребуется не только последовательная денежно-кредитная политика, но и эффективная координация с бюджетными мерами.

Путь к целевому показателю инфляции в 5% к 2027 году потребует поддержания умеренно жестких условий в течение длительного времени. Нацбанку предстоит филигранно балансировать между сдерживанием инфляции и поддержанием устойчивого экономического роста.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане и России, наконец-то, начинается робкое замедление инфляции.