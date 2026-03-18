#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Финансы

Налоги и рынок: сколько крупнейшие операторы наружной рекламы заплатили в бюджет Казахстана

реклама, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 14:22
Рынок наружной рекламы Казахстана продолжает расти – и это все заметнее в налогах. По итогам 2025 года крупнейшие операторы отрасли перечислили в бюджет миллиарды тенге, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал RTS Decaux, по данным из открытой базы Комитета государственных доходов РК (поиск налогоплательщиков по БИН), провел анализ налоговых отчислений крупнейших компаний рынка наружной рекламы за 2025 год, а также их суммарных платежей за последние пять лет. Сведения сформированы на основании фактически поступивших налогов и обязательных платежей в бюджет.

Налоговые отчисления операторов наружной рекламы за 2025 год

Анализ показывает заметную разницу в масштабах бизнеса, объеме контрактов и финансовой нагрузке между участниками рынка.

  • АО "РТС Деко" – 1 859 476 161 тенге
  • ТОО "Наружная реклама-Регионы" (НРР) – 714 765 810 тенге
  • ТД Monkey’s House (Citix) – 527 424 052 тенге
  • ТОО Success Market – 452 467 389 тенге
  • ТОО Creative City (K-3) – 372 066 589 тенге
  • ТОО "Медиа Март" – 273 381 305 тенге
  • ТОО "Корпорация Рост" –223 815 090 тенге
  • ТОО АНРО – 184 187 772 тенге

Налоговые платежи можно рассматривать как один из косвенных индикаторов масштаба бизнеса: они отражают объем инвентаря, контрактов и инфраструктуры, которой управляют операторы.

Как менялся рынок за последние пять лет

Пятилетние данные Комитета госдоходов показывают, как трансформировалась структура рынка наружной рекламы и какие компании формируют основной объем налоговых поступлений отрасли.

Крупнейшие налогоплательщики за 2021-2025 годы:

АО "РТС Деко" – 7,22 млрд тенге.

Компания остается крупнейшим игроком рынка и на протяжении пяти лет демонстрирует высокие объемы налоговых отчислений.

ТОО "Наружная реклама-Регионы" (НРР) – 2,78 млрд тенге.

Стабильная динамика роста, связанная с расширением присутствия в регионах.

ТД Monkey’s House (Citix) – 1,83 млрд тенге.

Несмотря на колебания показателей по годам, компания остается одним из ключевых игроков отрасли.

Creative City (K-3) – 1,50 млрд тенге.

Последовательное укрепление позиций в сегменте рекламных конструкций.

ТОО АНРО – 927,6 млн тенге.

За пять лет компания демонстрирует устойчивую положительную динамику налоговых отчислений.

ТОО "Корпорация Рост" – 857,2 млн тенге.

Умеренный, но стабильный рост, подтверждающий устойчивость бизнеса.

ТОО Success Market – 757,5 млн тенге.

Активный рост в последние годы и заметное увеличение налоговых платежей.

ТОО "Медиа Март" – 384,5 млн тенге.

Относительно новый участник рынка, постепенно наращивающий операционную активность.

Что показывают эти данные?

Эксперты отмечают несколько ключевых тенденций.

  1. Во-первых, рынок наружной рекламы остается высококонкурентным, но при этом демонстрирует устойчивый рост.
  2. Во-вторых, лидеры отрасли продолжают укреплять свои позиции, однако средний сегмент активно развивается за счет расширения географии и внедрения новых форматов.

И, наконец, налоговая статистика подтверждает: наружная реклама – это не только охваты и медийные показатели, но и заметный вклад индустрии в экономику страны.

Партнерский материал.

Андрей Валентинов
