Налоги и рынок: сколько крупнейшие операторы наружной рекламы заплатили в бюджет Казахстана

Рынок наружной рекламы Казахстана продолжает расти – и это все заметнее в налогах. По итогам 2025 года крупнейшие операторы отрасли перечислили в бюджет миллиарды тенге, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал RTS Decaux, по данным из открытой базы Комитета государственных доходов РК (поиск налогоплательщиков по БИН), провел анализ налоговых отчислений крупнейших компаний рынка наружной рекламы за 2025 год, а также их суммарных платежей за последние пять лет. Сведения сформированы на основании фактически поступивших налогов и обязательных платежей в бюджет.

Налоговые отчисления операторов наружной рекламы за 2025 год

Анализ показывает заметную разницу в масштабах бизнеса, объеме контрактов и финансовой нагрузке между участниками рынка.

АО "РТС Деко" – 1 859 476 161 тенге

ТОО "Наружная реклама-Регионы" (НРР) – 714 765 810 тенге

ТД Monkey’s House (Citix) – 527 424 052 тенге

ТОО Success Market – 452 467 389 тенге

ТОО Creative City (K-3) – 372 066 589 тенге

ТОО "Медиа Март" – 273 381 305 тенге

ТОО "Корпорация Рост" –223 815 090 тенге

ТОО АНРО – 184 187 772 тенге

Налоговые платежи можно рассматривать как один из косвенных индикаторов масштаба бизнеса: они отражают объем инвентаря, контрактов и инфраструктуры, которой управляют операторы.

Фото: Zakon.kz

Как менялся рынок за последние пять лет

Пятилетние данные Комитета госдоходов показывают, как трансформировалась структура рынка наружной рекламы и какие компании формируют основной объем налоговых поступлений отрасли.

Крупнейшие налогоплательщики за 2021-2025 годы:

АО "РТС Деко" – 7,22 млрд тенге.

Компания остается крупнейшим игроком рынка и на протяжении пяти лет демонстрирует высокие объемы налоговых отчислений.

ТОО "Наружная реклама-Регионы" (НРР) – 2,78 млрд тенге.

Стабильная динамика роста, связанная с расширением присутствия в регионах.

ТД Monkey’s House (Citix) – 1,83 млрд тенге.

Несмотря на колебания показателей по годам, компания остается одним из ключевых игроков отрасли.

Creative City (K-3) – 1,50 млрд тенге.

Последовательное укрепление позиций в сегменте рекламных конструкций.

ТОО АНРО – 927,6 млн тенге.

За пять лет компания демонстрирует устойчивую положительную динамику налоговых отчислений.

ТОО "Корпорация Рост" – 857,2 млн тенге.

Умеренный, но стабильный рост, подтверждающий устойчивость бизнеса.

ТОО Success Market – 757,5 млн тенге.

Активный рост в последние годы и заметное увеличение налоговых платежей.

ТОО "Медиа Март" – 384,5 млн тенге.

Относительно новый участник рынка, постепенно наращивающий операционную активность.

Фото: Zakon.kz

Что показывают эти данные?

Эксперты отмечают несколько ключевых тенденций.

Во-первых, рынок наружной рекламы остается высококонкурентным, но при этом демонстрирует устойчивый рост. Во-вторых, лидеры отрасли продолжают укреплять свои позиции, однако средний сегмент активно развивается за счет расширения географии и внедрения новых форматов.

И, наконец, налоговая статистика подтверждает: наружная реклама – это не только охваты и медийные показатели, но и заметный вклад индустрии в экономику страны.

Партнерский материал.