Налоги и рынок: сколько крупнейшие операторы наружной рекламы заплатили в бюджет Казахстана
Telegram-канал RTS Decaux, по данным из открытой базы Комитета государственных доходов РК (поиск налогоплательщиков по БИН), провел анализ налоговых отчислений крупнейших компаний рынка наружной рекламы за 2025 год, а также их суммарных платежей за последние пять лет. Сведения сформированы на основании фактически поступивших налогов и обязательных платежей в бюджет.
Налоговые отчисления операторов наружной рекламы за 2025 год
Анализ показывает заметную разницу в масштабах бизнеса, объеме контрактов и финансовой нагрузке между участниками рынка.
- АО "РТС Деко" – 1 859 476 161 тенге
- ТОО "Наружная реклама-Регионы" (НРР) – 714 765 810 тенге
- ТД Monkey’s House (Citix) – 527 424 052 тенге
- ТОО Success Market – 452 467 389 тенге
- ТОО Creative City (K-3) – 372 066 589 тенге
- ТОО "Медиа Март" – 273 381 305 тенге
- ТОО "Корпорация Рост" –223 815 090 тенге
- ТОО АНРО – 184 187 772 тенге
Налоговые платежи можно рассматривать как один из косвенных индикаторов масштаба бизнеса: они отражают объем инвентаря, контрактов и инфраструктуры, которой управляют операторы.
Как менялся рынок за последние пять лет
Пятилетние данные Комитета госдоходов показывают, как трансформировалась структура рынка наружной рекламы и какие компании формируют основной объем налоговых поступлений отрасли.
Крупнейшие налогоплательщики за 2021-2025 годы:
АО "РТС Деко" – 7,22 млрд тенге.
Компания остается крупнейшим игроком рынка и на протяжении пяти лет демонстрирует высокие объемы налоговых отчислений.
ТОО "Наружная реклама-Регионы" (НРР) – 2,78 млрд тенге.
Стабильная динамика роста, связанная с расширением присутствия в регионах.
ТД Monkey’s House (Citix) – 1,83 млрд тенге.
Несмотря на колебания показателей по годам, компания остается одним из ключевых игроков отрасли.
Creative City (K-3) – 1,50 млрд тенге.
Последовательное укрепление позиций в сегменте рекламных конструкций.
ТОО АНРО – 927,6 млн тенге.
За пять лет компания демонстрирует устойчивую положительную динамику налоговых отчислений.
ТОО "Корпорация Рост" – 857,2 млн тенге.
Умеренный, но стабильный рост, подтверждающий устойчивость бизнеса.
ТОО Success Market – 757,5 млн тенге.
Активный рост в последние годы и заметное увеличение налоговых платежей.
ТОО "Медиа Март" – 384,5 млн тенге.
Относительно новый участник рынка, постепенно наращивающий операционную активность.
Что показывают эти данные?
Эксперты отмечают несколько ключевых тенденций.
- Во-первых, рынок наружной рекламы остается высококонкурентным, но при этом демонстрирует устойчивый рост.
- Во-вторых, лидеры отрасли продолжают укреплять свои позиции, однако средний сегмент активно развивается за счет расширения географии и внедрения новых форматов.
И, наконец, налоговая статистика подтверждает: наружная реклама – это не только охваты и медийные показатели, но и заметный вклад индустрии в экономику страны.
