Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 марта

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 марта 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,49 тенге, евро – 556,75 тенге, рубля – 5,79 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 483,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 551,9 тенге, продажи – 561,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,60 тенге, продажи – 6,01 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,4 тенге, продажи – 483,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 553,3 тенге, продажи – 559,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,72 тенге, продажи – 5,91 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482 тенге, продажи – 484 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 552,6 тенге, продажи – 559 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,75 тенге, продажи – 5,89. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью: