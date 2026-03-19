Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,49 тенге, евро – 556,75 тенге, рубля – 5,79 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 483,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 551,9 тенге, продажи – 561,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,60 тенге, продажи – 6,01 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,4 тенге, продажи – 483,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 553,3 тенге, продажи – 559,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,72 тенге, продажи – 5,91 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 552,6 тенге, продажи – 559 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,75 тенге, продажи – 5,89.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.