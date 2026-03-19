#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 марта

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 марта 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,49 тенге, евро – 556,75 тенге, рубля – 5,79 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 483,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 551,9 тенге, продажи – 561,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,60 тенге, продажи – 6,01 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,4 тенге, продажи – 483,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 553,3 тенге, продажи – 559,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,72 тенге, продажи – 5,91 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 552,6 тенге, продажи – 559 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,75 тенге, продажи – 5,89.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: