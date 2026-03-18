#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Гранты на исследования: Нацбанк проводит конкурсный отбор соискателей

Фото: Нацбанк РК
Национальный Банк Казахстана объявил о конкурсном отборе соискателей на предоставление грантов для проведения исследований. Это престижный конкурс, который проходит не первый год и привлекает внимание большого числа экспертов.

Конкурсный отбор соискателей проходит на тему исследования "Рентабельность банковского сектора Казахстана и финансовая стабильность: факторы формирования и анализ основных взаимосвязей".

К участию в отборе допускаются юридические лица, чья деятельность связана с реализацией программ высшего и послевузовского образования, также занимающиеся исследовательской, научной деятельностями или деятельностью по сбору, хранению и (или) обработке данных, в том числе путем проведения опросов, интеграции данных. При этом организации не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

По информации Нацбанка, организатор оставляет за собой право выдать более одного гранта по теме исследования либо не выделять гранты по результатам рассмотрения заявок.

Прием документов начался 17 марта. Для участия в конкурсе соискателям нужно подать заявку через Портал НБК в электронном виде, заверенную электронной цифровой подписью первого руководителя соискателя или уполномоченного на основании доверенности представителя соискателя.

Окончательный срок представления заявок – 30 апреля.

С полными условиями проведения отбора соискателей, требованиями к исследованиям можно ознакомиться на официальном сайте Нацбанка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Продолжит ли Нацбанк проводить валютные интервенции, рассказал Сулейменов
11:49, 29 ноября 2024
Продолжит ли Нацбанк проводить валютные интервенции, рассказал Сулейменов
Влияние денежной массы на инфляцию оценил Нацбанк
15:10, 25 февраля 2025
Влияние денежной массы на инфляцию оценил Нацбанк
Курс доллара подрос на торгах после длительного снижения
15:40, Сегодня
Курс доллара подрос на торгах после длительного снижения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
15:25, Сегодня
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
14:54, Сегодня
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
14:52, Сегодня
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
14:17, Сегодня
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: