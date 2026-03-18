Гранты на исследования: Нацбанк проводит конкурсный отбор соискателей

Национальный Банк Казахстана объявил о конкурсном отборе соискателей на предоставление грантов для проведения исследований. Это престижный конкурс, который проходит не первый год и привлекает внимание большого числа экспертов.

Конкурсный отбор соискателей проходит на тему исследования "Рентабельность банковского сектора Казахстана и финансовая стабильность: факторы формирования и анализ основных взаимосвязей".

К участию в отборе допускаются юридические лица, чья деятельность связана с реализацией программ высшего и послевузовского образования, также занимающиеся исследовательской, научной деятельностями или деятельностью по сбору, хранению и (или) обработке данных, в том числе путем проведения опросов, интеграции данных. При этом организации не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

По информации Нацбанка, организатор оставляет за собой право выдать более одного гранта по теме исследования либо не выделять гранты по результатам рассмотрения заявок.

Прием документов начался 17 марта. Для участия в конкурсе соискателям нужно подать заявку через Портал НБК в электронном виде, заверенную электронной цифровой подписью первого руководителя соискателя или уполномоченного на основании доверенности представителя соискателя.

Окончательный срок представления заявок – 30 апреля.

С полными условиями проведения отбора соискателей, требованиями к исследованиям можно ознакомиться на официальном сайте Нацбанка.