Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 марта

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 марта 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,32 тенге, евро – 553,37 тенге, рубля – 5,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 478 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,59 тенге, продажи – 6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 481,4 тенге, продажи – 483,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 554,8 тенге, продажи – 561,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,62 тенге, продажи – 5,84 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,2 тенге, продажи – 484,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,2 тенге, продажи – 559,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,65 тенге, продажи – 5,78. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

