Финансы

Срок уплаты косвенных налогов истекает 20 марта

В Казахстане 20 марта 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 марта 2026 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2026 года;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками – по договорам, заключенным с 21 по 28 февраля 2026 года;
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год – по платежам до 100 МРП при получении разрешения не позднее 20 марта 2026 года;

Также нужно уплатить за февраль 2026 года:

  • НДС в ЕАЭС;
  • акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП за 2026 год.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
