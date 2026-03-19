Срок уплаты косвенных налогов истекает 20 марта

В Казахстане 20 марта 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 марта 2026 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2026 года;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками – по договорам, заключенным с 21 по 28 февраля 2026 года;

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год – по платежам до 100 МРП при получении разрешения не позднее 20 марта 2026 года;

Также нужно уплатить за февраль 2026 года: