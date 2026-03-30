#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Финансы

Срок представления налоговой отчетности истекает 31 марта

Фото: freepik
В Казахстане 31 марта 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что по итогам 2025 года необходимо не позднее 31 марта 2026 года представить следующие ФНО:

  • ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00 – Декларации по КПН;
  • ф. 220.00 – Декларация по ИПН;
  • ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;
  • ф. 540.00 – Декларация по налогу на сверхприбыль;
  • ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
  • ф. 600.00 – Декларация по альтернативному налогу на недропользование;
  • ф. 700.00 – Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество;
  • ф. 871.00 – Реестр договоров аренды (пользования);
  • ф. 912.00 – Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР с использованием фиксированного вычета;
  • ф. 920.00 – Декларация для плательщиков единого земельного налога.

Кроме того, за IV квартал 2025 года представляется:

  • ф. 101.04 – Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента.

Также не позднее 1 апреля 2026 года физическим лицам необходимо произвести уплату налога на транспортные средства за 2025 год.

Лариса Черненко
