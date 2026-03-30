Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 марта

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 30 марта 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,53 тенге, евро – 555,44 тенге, рубля – 5,92 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 478 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 552 тенге, продажи – 562 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,70 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 481,6 тенге, продажи – 483,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 555,2 тенге, продажи – 560,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,81 тенге, продажи – 5,97 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,3 тенге, продажи – 484,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554,5 тенге, продажи – 559,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,88 тенге, продажи – 5,95. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: