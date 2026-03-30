Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,53 тенге, евро – 555,44 тенге, рубля – 5,92 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 478 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 552 тенге, продажи – 562 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,70 тенге, продажи – 6,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 481,6 тенге, продажи – 483,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 555,2 тенге, продажи – 560,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,81 тенге, продажи – 5,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,3 тенге, продажи – 484,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554,5 тенге, продажи – 559,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,88 тенге, продажи – 5,95.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.