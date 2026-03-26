Золото "дергается", нефть "скачет": рынок реагирует на каждую новость по Ирану

За последние сутки цены на золото показали резкие колебания. Сначала рост более чем на 2,5% по фьючерсам, затем падение на 150 долларов за унцию. Нефть фактически повторяет эту лихорадку на фоне новостей из Персидского залива, сообщает Zakon.kz.

Рынок в режиме "туда–сюда–обратно"

Только за сутки цены на золото сначала вырастали до 4 587 долларов за унцию (31,1035 гр), затем падали до 4 440. В момент написания статьи фьючерсная цена золота составила 4 520 долларов за унцию.

Такая динамика указывает на крайне нервный рынок, где движение определяется противоречивыми новостями, особенно, слухами о возможных переговорах Ирана и США (Подробнее – в нашем материале "Иран отверг план США по завершению конфликта").

Текущий рост происходит после сильной коррекции. За месяц золото потеряло почти 15%, хотя годовой рост все еще невероятно высок: +47,5%.

Как отмечают в Goldman Sachs (один из крупнейших инвестиционных банков мира), подобные откаты являются типичными: после быстрого роста рынок корректируется из-за высоких ставок по бумагам и общей волатильности.

Рост процентных ставок делает облигации более выгодными, потому что они дают фиксированный доход, тогда как золото не приносит процентов. В такой ситуации инвесторы частично выходят из золота и перекладываются в инструменты с доходностью. На фоне нервного рынка они дополнительно фиксируют прибыль. В результате золото снижается не из-за ухудшения фундаментальных факторов, а из-за перераспределения денег и технических продаж.

Прогноз остается высоким

Ситуация на рынке нефти зеркальная. Сначала падение до 97,3 доллара за баррель (−3,0%) на ожиданиях переговоров, затем рост до 98,3 доллара (+1,3%) после жесткой реакции Ирана. Сейчас цены снова тяготеют к уровню 99,2 доллара.

Тем не менее, инвесторы, включая Goldman Sachs, сохраняют прогноз роста цен на драгметалл до 5 400 долларов за унцию к концу года, – пишет Bloomberg. Как полагает инвестор Фрэнк Холмс, текущая коррекция может быть возможностью для входа. Он указывает на рост военных расходов, высокий госдолг и риски стагфляции – сочетания слабой экономики и высокой инфляции.

Что происходит в Казахстане?

На внутреннем рынке цены снижаются. По данным Нацбанка, 1 грамм золота стоит 70 647,24 тенге. Днем ранее – 72 616 тенге, две недели назад – 87 104 тенге. Снижение за две недели составило 16 456,76 тенге или 18,9%.

По мнению старшего трейдера инвестиционной компании Ергазы Таубаева, падение цены на металл в стране связано с высокой базой начала года и глобальной коррекцией. Дополнительно на цену влияет курс тенге к доллару. Главное в этой ситуации – спокойствие и сдержанность.

"Текущая ситуация – это не устойчивый рост, а рынок, который дергается на каждом новостном сигнале. Геополитика поддерживает золото, но ставки и сильный доллар ограничивают движение вверх". Ергазы Таубаев

Рациональная стратегия в таких условиях – не заходить на резких движениях, а распределять покупки частями и ждать стабилизации новостного фона и ставок, – полагает специалист.

