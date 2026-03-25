СМИ: Иран отверг план США по завершению конфликта

Иран не принял предложение США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и выдвинул собственные условия для его завершения, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает 25 марта 2026 года иранский телеканал Press TV со ссылкой на собственные источники.

"Иран отклонил предложение США, выдвинул пять условий для завершения войны", – указал телеканал.

По данным СМИ, иранская сторона настаивает на том, чтобы навязанный Тегерану конфликт завершился на его условиях, в том числе это касается временных рамок.

"Иран закончит войну, когда решит сделать это, а также когда его условия будут удовлетворены", – подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее стало известно, что Иран поставил на прицел финансовые структуры США.