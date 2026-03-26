Функционал "Декларация на товары" КГД поэтапно запустит с 28 марта 2026 года

Комитет государственных доходов МФ РК планирует запустить функционал "Декларация на товары" информационной системы KEDEN с 28 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В КГД сообщили, что с ноября 2025 года проводится совместное с пользователями системы тестирование функционала "Декларация на товары" (ТД).

На данный момент в продуктивной среде ИС "KEDEN" зарегистрировано 5 737 пользователей, протестирован процесс декларирования товаров более чем по 3200 ДТ.

"За период совместного тестирования офлайн и онлайн обучено более 1 500 таможенных представителей и декларантов. В результате проведенной работы устранено более 500 замечаний, принято 69 предложений", – рассказали в комитете.

С 28 марта 2026 года запланирован поэтапный запуск функционала "ДТ", при этом полный цикл таможенного декларирования с использованием ДТ в ИС ИС "KEDEN" будет осуществляться с 10 апреля 2026 года.

В КГД отметили, что для бесперебойной работы по подаче и выпуску ДТ необходимо заблаговременно зарегистрироваться в продуктивной версии ИС "KEDEN" (https://keden.kgd.gov.kz/), ознакомиться с работой соответствующего функционала.

Вся необходимая информация (руководство пользователя, видеоуроки по заполнению ДТ) размещена на портале ИС "KEDEN" (https://keden.kgd.gov.kz/, вкладка "Помощь").

До окончательного запуска функционала "Декларация на товары" продолжается тестирование в продуктивной среде.