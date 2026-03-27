Финансы

Предложение об изменении механизма платы обязательных пенсионных взносов разъяснил депутат

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 10:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 27 марта 2026 года в кулуарах правительства разъяснил предлагаемые изменения в механизм платы обязательных пенсионных взносов работодателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее предложение было озвучено 26 марта в Сенате.

"Кому должны принадлежать эти 5%? Большинство экспертов, среди них бывшие председатели Национального банка, а также часть депутатов, включая меня, мы предлагаем, чтобы эти 5% от работодателя были персонифицированы. Чтобы их не распылять", – объяснил Аймагамбетов.

По его словам, 4% из этих 5% предполагается зачислять напрямую на счет работника.

"Если ваш работодатель платит за вас эти 5%, мы считаем, что они должны быть отправлены на ваш счет, а не на какой-то обезличенный фонд, и их отдавать другим людям. Поэтому мы говорим о том, чтобы 4% из них шли на конкретный счет, а 1% – в общий пул, который будет работать за счет аннуитета, если есть возраст доживания. Обсуждения еще идут", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят поменять механизм уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей.

Азамат Сыздыкбаев
Кожаев отреагировал на предложение "чистить органы внутренних дел"
Депутат высказался об отмене обязательных пенсионных взносов в Казахстане
Поменять механизм уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей хотят в Казахстане
