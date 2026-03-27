Предложение об изменении механизма платы обязательных пенсионных взносов разъяснил депутат

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 27 марта 2026 года в кулуарах правительства разъяснил предлагаемые изменения в механизм платы обязательных пенсионных взносов работодателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее предложение было озвучено 26 марта в Сенате.

"Кому должны принадлежать эти 5%? Большинство экспертов, среди них бывшие председатели Национального банка, а также часть депутатов, включая меня, мы предлагаем, чтобы эти 5% от работодателя были персонифицированы. Чтобы их не распылять", – объяснил Аймагамбетов.

По его словам, 4% из этих 5% предполагается зачислять напрямую на счет работника.

"Если ваш работодатель платит за вас эти 5%, мы считаем, что они должны быть отправлены на ваш счет, а не на какой-то обезличенный фонд, и их отдавать другим людям. Поэтому мы говорим о том, чтобы 4% из них шли на конкретный счет, а 1% – в общий пул, который будет работать за счет аннуитета, если есть возраст доживания. Обсуждения еще идут", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят поменять механизм уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей.