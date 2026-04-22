ИИН в чеках аптек: в Минфине разъяснили предложение по новому инструменту контроля

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 апреля 2026 года рассказал, для чего предлагается указывать ИИН в чеках при покупке лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что такое предложение внесено для отслеживания целевых средств.

"Когда деньги направляются на покупку лекарственных средств отдельным категориям, чтобы удостовериться, что эта категория лиц купила данные препараты, для этого данный механизм рассматривается. Иные механизмы контроля будут сложными", – добавил он.

Инициативу не планируют направить на всех граждан. Она может коснуться только тех, кто получает лекарства в аптеках в рамках ГОБМП.

В Минфине считают, что такое нововведение обеспечит возможность контроля целевого и эффективного использования средств Фонда социального медицинского страхования за счет обязательного отражения ИИН пациента в чеках контрольно-кассовых машин, а также повысит прозрачность расчетов и поможет снизить долю теневой экономики.